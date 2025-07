Doechii é capa da Vogue UK e fala sobre novo álbum Em entrevista à Vogue britânica, artista revela que novo álbum está pronto para sair do papel e reafirma sua postura ativista TMJ Brazil|Do R7 10/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h38 ) twitter

Nesta quinta-feira (10), foi revelado que a rapper Doechii é a capa da edição de julho da Vogue britânica. Na ocasião, a artista concedeu uma entrevista à publicação, na qual abordou temas como os próximos passos de sua carreira e a repercussão de declarações recentes feitas em premiações importantes, como o Grammy de 2025 e o BET Awards deste ano. Durante a conversa, Doechii compartilhou reflexões sobre o processo criativo de seu próximo álbum de estúdio. A intérprete de “Denial is a River” afirmou que tem usado os últimos meses para desenvolver ideias iniciais e que julho será um momento crucial para dar forma ao projeto: “Tenho feito esboços sonoros, mas quando julho chegar, será hora de realmente dar vida a essas ideias.” Em 2025, a cantora lançou a faixa “Anxiety”, divulgada no dia 5 de março. A música apresenta samples de “Somebody That I Used to Know”, hit de Gotye com Kimbra, e da faixa “Seville”, do compositor brasileiro Luiz Bonfá. O single rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Doechii, acumulando atualmente 366 milhões de reproduções no Spotify — marca que a posiciona como a segunda faixa mais escutada da artista na plataforma, atrás apenas de “What It Is”, que viralizou no TikTok e já soma quase 400 milhões de plays. Doechii comenta repercussão de seu discurso no BET Awards A artista também relembrou um dos momentos mais comentados de sua trajetória recente: o discurso realizado durante o BET Awards 2025, quando foi premiada como Melhor Artista Feminina de Hip Hop. Na ocasião, Doechii utilizou sua fala para se posicionar contra a repressão aos imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Ao ser questionada sobre a repercussão do posicionamento, a rapper explicou os sentimentos que a motivaram a falar abertamente durante a cerimônia transmitida ao vivo: “Eu não estou tão dessensibilizada assim, e pareceu certo. Senti que precisava usar aquele momento, e eles estavam ao vivo, então não havia nada que pudessem fazer a respeito.” A entrevista, além de antecipar os próximos passos de sua carreira musical, reafirma a postura ousada e autêntica de Doechii.