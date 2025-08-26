Duquesa anuncia novo EP SIX e celebra liberdade criativa Artista compartilha emoção com fãs e promete quebrar expectativas com seu mais recente projeto musical TMJ Brazil|Do R7 26/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h19 ) twitter

No último domingo (24), a rapper Duquesa utilizou suas redes sociais para anunciar o lançamento de seu mais novo EP, intitulado SIX. O projeto chegará às plataformas digitais nesta sexta-feira, 29 de agosto, e marca o primeiro lançamento da artista desde 10 de maio de 2024, quando ela apresentou Taurus Vol.2.

Após compartilhar a notícia com seus seguidores, Duquesa se abriu em seus stories para falar sobre a emoção de poder colocar mais um projeto no mundo. Ela revelou como o processo criativo a fez sentir-se realizada, expressando a liberdade que encontrou para criar sem pressões externas.

“Estou muito feliz de colocar esse projeto no mundo… é a soma de tudo que eu quis fazer, sem justificativa, sem vontade de ‘virar hit’, apesar de já ter hits dentro dele. Quis fazer e fiz. Livre. Fazendo ARTE.”

Em seguida, a artista explicou suas intenções com o EP e o impacto que espera causar no público. Ela comentou sobre a necessidade de experimentar novas possibilidades dentro da música e de se permitir quebrar expectativas, mantendo sempre a própria autenticidade como guia.

‌



“Acredito que vou quebrar as expectativas de muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, mas eu preciso ser livre para testar possibilidades e ser feliz comigo mesma.”

Duquesa também refletiu sobre o resultado do projeto, mostrando equilíbrio entre a satisfação pessoal e as expectativas do mercado musical. Ela demonstrou que, mais do que buscar números ou reconhecimento, o que importa é a realização artística.

‌



“Não espero que seja um grande sucesso, mas eu encontrei o equilíbrio e estou feliz com esse resultado.”

Por fim, a rapper deixou uma mensagem de incentivo para os artistas que a seguem, reforçando a importância de cada um determinar o próprio caminho e respeitar sua liberdade criativa.

‌



“Aos artistas que me seguem… É você quem dita qual a direção que sua arte caminha. Seja livre.”

O último lançamento de Duquesa foram as faixas “TÃOQUENTE – No meu Club” ocorreu em 29 de julho. Atualmente, as faixas contam com mais de 2 milhões de reproduções acumuladas em conjunto.