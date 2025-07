Ebony comenta término e fala sobre descoberta da sexualidade Rapper reflete sobre o fim do relacionamento com Enrico Cardoso e fala sobre processo de se entender como mulher lésbica TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h58 ) twitter

No último domingo (20), a rapper brasileira Ebony utilizou sua página na rede social X para comentar publicamente o recente término de seu relacionamento com o modelo e ator belo-horizontino Enrico Cardoso. Em uma postagem, a artista refletiu sobre o momento atual de sua vida pessoal, compartilhando com os fãs detalhes de seu processo de autoconhecimento após o fim do namoro.

Em um tweet que foi posteriormente apagado, Ebony respondeu a um seguidor que questionava o motivo de não haver uma reconciliação com o ex-companheiro. Na resposta, a cantora revelou estar vivendo um momento de descobertas importantes em relação à sua identidade sexual e afirmou estar em processo de entendimento sobre ser uma mulher lésbica. Ela também pontuou que evita tornar o assunto público de forma mais incisiva por respeito às lutas LGBTQIA+.

“Porque eu estou achando que sou lésbica e não quero falar nada ainda porque não quero desrespeitar ninguém e nem nenhuma bandeira.”

Na sequência, a artista explicou por que não considera saudável continuar o relacionamento anterior enquanto ainda busca compreender melhor quem é. Ela reforçou que suas vivências não devem servir de prova ou validação para os outros.

‌



“Porque minhas experiências não são um teste social, porque eu não tenho que provar nada. Porque, caso eu não seja, não quero sentir que fiz algo errado.”

A declaração de Ebony surpreendeu o público, mas, de maneira geral, a artista foi acolhida com carinho e apoio por fãs e internautas, que destacaram a coragem da rapper ao dividir um processo tão íntimo.

‌



No dia 12 de maio deste ano, Ebony lançou “KM2”, seu terceiro álbum de estúdio, marcando mais um passo significativo em sua trajetória artística. Desde o lançamento, a rapper tem vivido um período de grande visibilidade, com duas faixas do projeto se destacando nas plataformas digitais: “Gin com suco de laranja” e “Extraordinária”, esta última se consolidando como o novo hit viral da artista.

Atualmente, ambas as músicas ultrapassam a marca de 2,5 milhões de reproduções cada uma, demonstrando o alcance crescente da carreira de Ebony e sua força como nome da nova geração do rap nacional.

‌



A faixa “Extraordinária” ganhou atenção especial não apenas pela habilidade lírica de Ebony, mas também por seu estilo de flow marcante. Com bom humor, muitos fãs passaram a associar a voz da cantora à dublagem do personagem Gumball, protagonista da animação O Incrível Mundo de Gumball, do Cartoon Network. Ao tomar conhecimento da comparação, Ebony reagiu de forma divertida:

“Mano, preciso confessar uma coisa que eu já queria assumir há muito tempo…: eu sou dublada pelo Gumball” — escreveu a rapper em um tweet publicado no dia 14 de julho.

Impulsionada pelo êxito de seu novo trabalho, Ebony agora se prepara para levar o “KM2” para os palcos, com a KM2 TOUR já com datas marcadas em diversas capitais do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.