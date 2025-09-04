Gaby Amarantos revela Beyoncé como referência em Rock Doido A cantora paraense traz referências de Renaissance e Cowboy Carter para os visuais do álbum Rock Doido. TMJ Brazil|Do R7 04/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h58 ) twitter

Na última sexta-feira (29), a cantora Gaby Amarantos lançou seu quarto álbum de estúdio, Rock Doido, reunindo parcerias com artistas como Viviane Batidão, Lauana Prado, Gang Do Eletro e MC Dourado. O disco chegou acompanhado de grande expectativa, e a recepção foi imediata: além do entusiasmo dos fãs, Gaby recebeu elogios de nomes expressivos da música brasileira, entre eles Marina Sena. Com a repercussão positiva, a cantora compartilhou em um comentário no Instagram uma das referências que mais influenciaram a criação do álbum.

Na quarta-feira (03), Gaby Amarantos comentou em um post da página de fãs da cantora Beyoncé, o Beyoncé Access Br, revelando que uma de suas grandes inspirações para os visuais de Rock Doido foram os trabalhos recentes da artista norte-americana, especialmente os álbuns Renaissance (2022) e Cowboy Carter (2024):

“Sempre reverenciando a mãezinha que foi minha referência na produção desse álbum de faixas contínuas. Renaissance, você sempre será lembrado… além da capa com a bandeira… a faixa ‘Tô Solteira’… tem muitos easter eggs…”

Além do álbum, Gaby Amarantos anunciou também o lançamento de um filme que traz todos os visuais do disco para a tela. Em uma publicação no Instagram, a artista detalhou a produção e explicou seu objetivo com o projeto audiovisual, destacando a celebração de suas raízes e da cultura paraense:

“Esse projeto nasceu na periferia de Belém do Pará, gravado em plano sequência, como um retrato vivo da nossa energia e do nosso jeito de contar histórias. É uma verdadeira imersão na nossa cultura do #RockDoido, com direito a pirotecnia, fogos e muito brilho, mas também é sobre mostrar que o audiovisual feito na Amazônia tem força, identidade e beleza para ecoar no mundo inteiro! DALHE SAL”

O disco Rock Doido e o filme Rock Doido: O Filme já estão disponíveis nas plataformas digitais. Com esse lançamento, Gaby Amarantos amplia ainda mais sua galeria de trabalhos, que inclui os álbuns Treme (2012), Purakê (2021) e Tecnoshow (2022).