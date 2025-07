Gracie Abrams compartilha momentos especiais em festivais na Europa Cantora expressa felicidade por ter assistido Olivia Rodrigo no Glastonbury e emociona plateia em festival na Bélgica. TMJ Brazil|Do R7 07/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h59 ) twitter

No último domingo (6), a cantora norte-americana Gracie Abrams se apresentou no renomado festival Rock Werchter, realizado no Festivalpark Werchter, em Rotselaar, Bélgica. Durante sua performance, ela não apenas encantou o público com suas canções autorais, mas também dedicou um momento especial para expressar sua admiração pela amiga e também cantora, Olivia Rodrigo. Gracie compartilhou sua emoção ao relembrar a experiência inesquecível de assistir Olivia em ação no festival Glastonbury, reconhecido mundialmente por sua grandiosidade e importância no cenário musical. No palco, a jovem artista declarou com entusiasmo:

“Me sinto tão sortuda por ter estado no Glastonbury e visto Olivia arrebentar. Eu nunca vi um show feito daquele jeito. Estou tão animada para ver o show deles [Olivia e Noah Kahan] hoje à noite, vou estar na plateia com vocês.”

Além da admiração, a cumplicidade entre as artistas ficou evidente, já que Olivia Rodrigo também figurava entre os grandes nomes do Rock Werchter naquele dia. Após sua apresentação, Gracie foi conferir a performance da amiga e de outros músicos que compunham a programação do festival.

A agenda de festivais da cantora tem sido intensa e marcada por grandes públicos. No dia 4 de julho, Gracie Abrams brilhou no festival BST Hyde Park, em Londres, atraindo uma plateia impressionante de 65 mil pessoas. Em uma postagem emocionada no Instagram, ela agradeceu o carinho dos fãs, destacando a energia contagiante que recebeu da multidão:

“Londres, 65.000 DE VOCÊS!!!!!!!!!!!! Nunca vou superar isso. Obrigado por comparecerem para nós, obrigado por gritarem cada palavra, obrigado por nos apoiarem do jeito que vocês fazem toda vez que temos a sorte de tocar na sua cidade. Sempre amei vocês, mas caramba, caramba, caramba.”

Agradecendo também a equipe e colegas de festival, Gracie Abrams não poupou elogios aos seus colaboradores e artistas que dividiram o palco com ela naquela noite memorável:

“@aarondessner, obrigado por deixar tudo melhor. Foi MUITO divertido e eu te amo. @noahkahanmusic, você e sua banda continuam me impressionando e eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo por existir ao mesmo tempo que a alegria que vocês criam. @gigi4perez e @lewiscapaldi me fizeram chorar. Obrigado a todos os meus amigos e familiares que vieram nos ver. Amo cada um de vocês mais do que consigo suportar.”