Heitor Costa rebate críticas: "Aracaju é meu lugar!" Cantor nasceu no estado do Acre mas considera o estado de Sergipe como sua casa TMJ Brazil|Do R7 18/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 18h36 )

O cantor Heitor Costa fez um desabafo durante um show em Aracaju, na noite desta terça-feira (17), sobre as críticas que vem recebendo por não ser natural do município. Nascido em Rio Branco, no Acre, o artista se mudou para Aracaju em 2014 em busca de realizar o sonho de viver da música, conquista que começou a se concretizar a partir de 2021.

“Uma das polêmicas que machucou meu coração foi algumas pessoas maldosas aqui do nosso estado que vieram dizer que eu não sou sergipano. Ok, talvez eu não tenha nascido aqui, mas eu comecei nos barzinhos de Sergipe”, declarou o cantor, visivelmente abalado.

Heitor Costa, cantor que vem se destacando nos ritmos do arrocha e da seresta, e que teve a vida transformada após o lançamento do hit “Acabei de Terminar”, em 2022, relembrou as dificuldades do início da carreira: “Toquei por nada, por duzentos, quatrocentos, quinhentos reais… A minha base é toda aqui em Sergipe.”

Durante o desabafo, Heitor Costa também fez questão de lembrar a grandiosidade do DVD que gravou na cidade, em janeiro deste ano, que reuniu milhares de pessoas e foi considerado um marco na carreira. “Tem gente tão maldosa que esquece o que aconteceu no dia 30 de janeiro aqui em Aracaju. O DVD de Heitor Costa… lembra como foi a entrada?!”, questionou, referindo-se ao show beneficente cuja entrada foi 2 kg de alimentos. “O show foi gratuito… Eu saí entregando em todas as instituições carentes aqui de Sergipe. Estou dizendo isso para as pessoas maldosas”, desabafou.

‌



Ao final, Heitor Costa pediu que seu público sempre relembre sua trajetória e o impacto que tem na cidade: “Se alguém vier falar mal do Heitor Costa, dizendo isso ou aquilo, lembre o que foi que o HC fez. É só um desabafo, me desculpem… Mas, na moral, Aracaju é meu lugar, sim.”

A apresentação da noite de terça-feira (17) foi a segunda das três que fará na cidade de Aracaju durante as festividades juninas. Heitor Costa tem mais de 50 shows agendados entre os meses de junho e julho, chegando a realizar até quatro apresentações em uma única noite.

‌



Nas redes sociais, o cantor comemorou o crescimento da agenda em relação ao ano anterior: “Ano passado foi fora da curva, não consegui fazer a quantidade de shows e a receita que será gerada agora em 2025”, afirmou.

Com a agenda cheia, Heitor Costa vai passar por algumas das festas juninas mais tradicionais do Nordeste. Nesta quinta-feira (19), o artista se apresenta em Petrolina (PE) e, no dia 27, em Caruaru, dois dos principais polos juninos do país.