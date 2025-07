Jessie J anuncia que está livre do câncer de mama: “As lágrimas de felicidade são reais” Cantora britânica revelou nas redes sociais que não houve metástase e celebrou o sucesso da cirurgia TMJ Brazil|Do R7 08/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h58 ) twitter

Na última segunda-feira (07), a cantora britânica Jessie J usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, após passar por uma mastectomia em decorrência de um câncer de mama em estágio inicial. A cirurgia foi realizada no mês de junho e, em um post emocionante publicado no Instagram, a artista revelou que está livre da doença, compartilhando seu alívio e alegria com os seguidores.

“E… EU ESTOU BEM. Resultado: NÃO houve metástase do câncer. As lágrimas de felicidade são reais.”

A cantora aproveitou o momento para agradecer a todos que a acompanharam e apoiaram durante esse período delicado, reconhecendo o impacto positivo da energia enviada por fãs, amigos e familiares:

“Obrigada pelas orações, pelo amor, pelos votos de melhora, pela alegria e por toda a energia positiva.”

A publicação também contou com um vídeo especial de seu filho, Sky Safir, de apenas dois anos. A gravação foi feita na noite anterior à cirurgia, e Jessie J destacou o quanto a presença do menino foi fundamental para manter sua força emocional durante o tratamento. Em sua legenda, ela escreveu com carinho:

“Esse vídeo é da noite anterior à minha cirurgia. A gente o chamou de ‘baby boy’. Você é meu maior raio de luz e, com você na minha vida, a escuridão nunca vai vencer.”

Apesar da vitória, Jessie J esclareceu que ainda restam etapas importantes do processo de recuperação, incluindo uma nova cirurgia reconstrutiva. No entanto, ela reforçou que está vivendo um momento de celebração e gratidão — sem perder o bom humor:

“Ainda tenho um bom caminho de recuperação pela frente e mais uma cirurgia para fazer essas primas parecerem irmãs. Mas, por enquanto, é hora de gratidão — e estou mudando meu nome para The LopJess Monster.”

A batalha da artista contra o câncer foi compartilhada publicamente desde o dia 3 de junho, quando ela revelou o diagnóstico. Mesmo diante do desafio, Jessie J encontrou forças para retornar aos palcos durante o mês de junho, demonstrando sua resiliência e paixão pela música.

Amada pelo público brasileiro, Jessie J retorna ao país neste ano para uma apresentação muito aguardada. A cantora está confirmada no festival The Town, que acontece em São Paulo, e se apresentará no dia 13 de setembro. A data contará ainda com shows de Mariah Carey e Ivete Sangalo, prometendo uma das noites mais marcantes do evento.