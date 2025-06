Jessie J compartilha atualização sobre cirurgia de câncer de mama Artista detalha processo de tratamento e agradece apoio dos fãs TMJ Brazil|Do R7 24/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h37 ) twitter

Na última segunda-feira (23), a cantora britânica Jessie J apareceu em uma publicação no Instagram para atualizar seus fãs sobre o procedimento cirúrgico que realizou como parte do tratamento contra um câncer de mama. A artista revelou o diagnóstico no dia 5 de junho deste ano e, desde então, vem compartilhando seu processo de recuperação e cuidados.

Na postagem, Jessie J demonstrou sensibilidade ao comentar sobre as fotos divulgadas e se abriu em relação às dificuldades enfrentadas durante esse período:

“Alerta de sangue!! Esta publicação mostra um dos meus momentos mais sinceros, com altos e baixos… Sempre compartilharei tanto os momentos bons quanto os difíceis de qualquer jornada que eu atravesse.”

A cantora também aproveitou o espaço para agradecer aos profissionais responsáveis por seu tratamento, além dos familiares e amigos que têm prestado apoio durante sua batalha:

“Grata ao meu médico, ao cirurgião, a todos os enfermeiros que cuidaram de mim e a todos os meus familiares e amigos que vieram me visitar.”

Por fim, Jessie prestou solidariedade a outras pessoas que estão enfrentando a mesma situação, desejando força e compartilhando um relato de acolhimento:

“Continuo abraçando todos que estão passando por um momento difícil. Todos nós enfrentamos desafios em algum momento da vida.”

A artista subiu ao palco do Summertime Ball 2025, promovido pela rádio Capital, no Reino Unido. Durante sua apresentação no evento, realizado em 15 de junho, Jessie fez uma declaração emocionante sobre sua luta contra a doença:

“Hoje, este show é meu último show antes de vencer o câncer de mama!… É a coisa mais especial. Sou muito grata por esta vida, por vocês, pela minha carreira, pelo meu filho, meu parceiro e meus pais.”, disse a artista no palco.

Apesar dos desafios impostos pelo tratamento do câncer de mama, Jessie J seguiu dedicada à sua carreira na música. A artista já anunciou o lançamento de um novo álbum de estúdio. O projeto ainda não tem data de lançamento definida, mas conta com duas faixas já divulgadas. As canções “Living My Best Life”, lançada no dia 16 de maio deste ano, e “No Secrets”, disponibilizada em 25 de abril, farão parte do novo trabalho da cantora.

Em entrevista concedida durante um evento de apresentação do single “No Secrets”, realizado no dia 15 de abril deste ano, Jessie falou sobre seus sentimentos em relação ao novo projeto e as expectativas para este momento da carreira:

“Estou tão orgulhosa desse álbum. Sinto que, finalmente, tudo se encaixou de verdade… É como se eu tivesse voltado a 2010, mas em uma versão 2.0, sabe?”, afirmou.

O disco será o primeiro álbum de estúdio da artista desde o lançamento do projeto natalino “This Christmas Day” (2018). O hiato de álbuns não temáticos de Jessie já dura 11 anos, desde “Sweet Talker” (2014), trabalho que trouxe sucessos como “Bang Bang”, parceria com Ariana Grande e Nicki Minaj, além de “Masterpiece” e “Burnin’ Up”, colaboração com 2 Chainz.