Jonas Brothers relembram separação de 2013 em entrevista Em participação no quadro Last Meals, grupo fala sobre desgaste emocional, falhas na comunicação e o reencontro TMJ Brazil|Do R7 29/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h18 )

Nesta terça-feira (29), os Jonas Brothers participaram do quadro Last Meals, parte do programa online Mythical Kitchen, apresentado pelo chef Josh. Em colaboração com a revista Billboard, o grupo divulgou parte da entrevista. No trecho divulgado da entrevista, o trio revisitou um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: a separação ocorrida em 2013, quando, há cerca de 12 anos, decidiram encerrar as atividades do grupo para se dedicarem a projetos individuais.

Durante a conversa, Nick Jonas comentou sobre os primeiros sinais de desgaste entre os irmãos e revelou como foi difícil expressar seus sentimentos na época. Ele destacou que, embora todos tivessem consciência de que o ciclo da banda estava chegando ao fim, faltava maturidade emocional para comunicar isso de forma adequada:

“Muitas vezes, o modo como dizemos as coisas importa mais do que o que estamos dizendo. Acho que todos nós sabíamos… que aquilo já tinha seguido seu curso. Eu só não sabia como expressar isso de forma madura e com carinho.”

Na sequência, Joe Jonas refletiu sobre o distanciamento emocional que marcou aquele período. Segundo ele, a falta de autenticidade nas interações entre os irmãos tornou cada vez mais difícil manter uma relação saudável dentro do grupo. Ele ressaltou como, com o tempo, essa barreira foi superada, permitindo que os três aprendessem a se comunicar de maneira mais aberta e honesta:

‌



“Naquela época, estávamos tendo muita dificuldade em simplesmente sermos reais uns com os outros. Agora é como se conseguíssemos nos comunicar muito melhor, porque não precisamos mais ter medo de conversas difíceis.”

Ainda durante a entrevista, Joe também analisou o processo de insistência em manter a banda unida, mesmo quando já não havia mais um propósito coletivo claro. Segundo o cantor, os três queriam explorar novas possibilidades criativas individualmente, mas tentavam encaixar esses desejos em uma estrutura que já não funcionava mais. Esse esforço, segundo ele, se tornou forçado e esvaziado:

‌



“Todos nós queríamos criar algo por conta própria e estávamos apenas tentando forçar isso dentro do que estava acontecendo. Estávamos apenas seguindo o fluxo, sem colocar o coração naquilo… A forma como nos comunicávamos já não era mais saudável.”

O retorno dos Jonas Brothers ocorreu em 2019, seis anos após a pausa na carreira. O reencontro foi marcado pelo lançamento do single Sucker, que rapidamente se tornou um sucesso global e, atualmente, acumula mais de 1,5 bilhão de reproduções no Spotify. Desde então, o grupo lançou dois álbuns de estúdio: Happiness Begins (2019) e The Album (2023). Atualmente, os irmãos seguem em campanha de divulgação do mais recente single, I Can’t Lose, lançado em 16 de julho.