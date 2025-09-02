KATSEYE impulsiona GAP com campanha “Better in Denim” Com a coreografia de “Milkshake”, grupo multicultural alcança milhões de visualizações e transforma “Better in Denim” em fenômeno digital... TMJ Brazil|Do R7 02/09/2025 - 10h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h18 ) twitter

No dia 19 de agosto, o grupo KATSEYE participou da mais recente campanha publicitária da marca de moda GAP, tornando-se o nome e os rostos oficiais da ação intitulada “Better in Denim”. O vídeo promocional apresenta as integrantes em uma coreografia envolvente da icônica música “Milkshake”, de Kelis, enquanto desfilam com diferentes peças da coleção em jeans da marca. A combinação da performance enérgica do grupo com a força simbólica da GAP atraiu enorme atenção do público. Em entrevista recente, o CEO da empresa, Richard Dickson, destacou a relevância da parceria e revelou números impressionantes de engajamento obtidos após o lançamento.

Ao falar sobre o atual momento da marca, Dickson explicou de que forma a participação do KATSEYE contribuiu para reposicionar a GAP entre o público jovem, ampliando a visibilidade dos produtos e reabrindo portas para a viralização dentro do mercado digital. Segundo ele, o impacto ultrapassou o esperado, devolvendo à marca um espaço de destaque no cenário global:

“A empresa enfrentava queda nas vendas e perda de relevância entre os jovens. O impacto do grupo recolocou a GAP nos holofotes globais.”

Em seguida, ao abordar os resultados conquistados pela campanha publicitária, o executivo apresentou dados grandiosos, ressaltando que o vídeo deixou de ser apenas uma peça promocional e tornou-se um fenômeno dentro das plataformas digitais. Dickson enfatizou que o desempenho transformou “Better in Denim” em um dos conteúdos mais pesquisados do TikTok:

‌



“Vinte milhões de visualizações nos primeiros três dias, 400 milhões de visualizações no total e 8 bilhões de impressões acumuladas. ‘Better in Denim’ é a pesquisa número 1 no TikTok. Esses não são fatos ou estatísticas pequenas. Isso prova que a GAP é uma marca poderosa dentro da cultura pop.”

Por fim, ao refletir sobre a dimensão cultural alcançada pela colaboração com o KATSEYE, Dickson destacou que a campanha deixou de ser apenas uma iniciativa de marketing para se tornar um movimento social mais amplo. Desde o lançamento, milhares de usuários das redes sociais passaram a reproduzir a coreografia icônica apresentada pelo grupo, além de promover debates sobre a representatividade e a diversidade mostradas no anúncio:

‌



“Essa é uma amplitude impressionante, provavelmente sendo uma das campanhas de marca mais icônicas — certamente a mais icônica que já fizemos, mas também uma das maiores que existem por aí. As pessoas não estão apenas assistindo, mas estão participando ativamente e sugerindo que isso é, de fato, uma tomada cultural.”

Atualmente, apenas no YouTube, o vídeo protagonizado pelo KATSEYE já soma mais de 13 milhões de visualizações em apenas 13 dias, o que representa uma média de aproximadamente 1 milhão de acessos diários, um resultado que confirma o impacto e a força do grupo dentro do mercado pop.

‌



É importante ressaltar que a campanha “Better in Denim” foi lançada pouco depois da polêmica propaganda protagonizada por Sydney Sweeney para a American Eagle, que recebeu críticas severas por ser considerada eugenista devido ao trocadilho em inglês entre jeans e genes. Nesse contexto, a presença de um grupo diverso como o KATSEYE, formado por integrantes de diferentes origens culturais, foi interpretada como uma resposta significativa, trazendo ao público a possibilidade de maior identificação e representatividade.

Embora grande parte das integrantes do KATSEYE tenha nascido nos Estados Unidos, o grupo é marcado por raízes multiculturais espalhadas por diferentes regiões do mundo. Entre os exemplos, está Daniela Avanzini, que carrega ascendência venezuelana, cubana e italiana; Lara Raj, que possui raízes indianas; e Megan Skiendel, que tem heranças chinesas e cingapurianas. Além delas, há também Sophia Laforteza, natural das Filipinas; Yonchae (Jeong Yoon-chae), nascida na Coreia do Sul; e Manon Bannerman, suíça com ascendência ítalo-ganense. Essa diversidade reforça a mensagem transmitida pela campanha e conecta a marca a diferentes culturas globais.