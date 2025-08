Kelly Osbourne agradece apoio após morte de Ozzy Osbourne Filha do cantor se manifesta nas redes sociais e fala sobre o impacto da perda e o consolo recebido dos fãs TMJ Brazil|Do R7 05/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na última segunda-feira (04), Kelly Osbourne, filha do icônico vocalista Ozzy Osbourne, utilizou seus stories no Instagram para se manifestar publicamente pela primeira vez desde a morte do pai, ocorrida em 22 de julho, em Birmingham, cidade natal do músico. Aos 76 anos, Ozzy partiu deixando um legado marcante no universo do rock, e a comoção entre fãs e familiares tomou conta das redes sociais nos dias que se seguiram à notícia.

Em um texto profundamente emotivo, Kelly revelou a dificuldade de encontrar palavras que realmente expressassem a imensidão de seus sentimentos diante da perda. Ainda assim, fez questão de agradecer a todos que, de alguma forma, ofereceram apoio nesse momento tão delicado:

“Eu me sentei para escrever isso umas cem vezes e ainda não sei se as palavras algum dia vão parecer suficientes… mas, do fundo do meu coração, obrigada. O amor, o apoio e as mensagens lindas que recebi de tantos de vocês realmente me ajudaram a atravessar o momento mais difícil da minha vida. Cada palavra gentil, cada memória compartilhada, cada gesto de compaixão significaram mais do que eu consigo explicar.”

Em seguida, Kelly compartilhou uma reflexão sincera sobre o luto, descrevendo a imprevisibilidade do processo e a importância da empatia coletiva para aliviar a dor:

‌



“O luto é uma coisa estranha — ele surge em ondas. Não vou estar bem por um tempo — mas saber que minha família não está sozinha na nossa dor faz toda a diferença. Estou me segurando firme no amor, na luz e no legado deixados.”

Além de Kelly Osbourne, Ozzy deixou sua esposa, Sharon Osbourne, e os filhos Aimee, Louis, Jessica e Jack Osbourne. A família, amplamente conhecida pelo público, tem recebido uma onda de solidariedade de admiradores e amigos ao redor do mundo, em homenagem ao legado do eterno Príncipe das Trevas.