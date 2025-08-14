Lana Del Rey provoca polêmica com menção a Ethel Cain em nova prévia de faixa Verso inicial da nova música e comentários da própria Lana revelam tensão entre as artistas TMJ Brazil|Do R7 14/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h38 ) twitter

Na última quarta-feira (13), a cantora Lana Del Rey compartilhou com seus seguidores uma prévia de mais uma nova faixa, gerando grande entusiasmo entre os fãs. A novidade levantou expectativas sobre o próximo álbum da artista, intitulado Lasso. A prévia foi publicada no feed do Instagram de Lana e trouxe a confirmação de que a produção da faixa ficou a cargo de seu colaborador de longa data, Jack Antonoff, conhecido por seu trabalho meticuloso e criativo ao lado da cantora.

Embora Lana Del Rey tenha divulgado apenas um trecho da canção, um detalhe específico chamou a atenção dos fãs: o verso de abertura. Logo no início, a artista canta: “Ethel Cain odiou meu post no Instagram”, dando a entender uma possível desavença com a cantora alternativa. Rumores começaram a circular de que a nova faixa não só seria uma diss track dirigida à intérprete de “American Teenager”, como também incluiria seu nome no título, supostamente intitulado “All About Ethel”.

Entre os fãs, surgiram teorias sobre o possível motivo da rivalidade. Acredita-se que a tensão entre Lana Del Rey e Ethel Cain teria relação com o envolvimento das artistas com Jack Donoughe, ex-namorado da intérprete de “Video Games”. Com o aumento das especulações, Lana decidiu se manifestar publicamente em um comentário em sua conta oficial do Instagram, esclarecendo os motivos por trás da referência a Ethel.

No comentário, Lana Del Rey explicou que não conhecia Ethel Cain pessoalmente até alguns anos atrás, mas que tomou conhecimento de algumas publicações da artista de “Preacher’s Daughter” através de amigos próximos. Segundo Lana, ela ficou confusa e perturbada com o teor das postagens, que incluíam imagens perturbadoras e com comentários sobre seu peso na época.

“Eu não sabia quem era Ethel até alguns anos atrás, quando alguém me chamou a atenção para as imagens perturbadoras e gráficas que ela frequentemente publicava, colocando-me lado a lado com criaturas e personagens de desenho animado pouco lisonjeiros, fazendo comentários constantes sobre o meu peso. Fiquei confusa sobre o que ela queria dizer com aquilo.”

Além das publicações online, Lana Del Rey afirmou ter sido informada sobre comentários feitos por Ethel Cain a portas fechadas, envolvendo detalhes de sua vida pessoal.

“Depois, quando soube do que ela falava a portas fechadas por meio de amigos em comum e percebi que ela estava começando a se envolver na minha vida pessoal, fiquei definitivamente perturbada.”

No álbum Lasso, Ethel Cain se junta a Morgan Wallen entre os artistas citados nas novas faixas. Morgan, por sua vez, foi mencionado na canção “57.5”. Até o momento, nenhuma das músicas foi lançada oficialmente, e não há previsão de data de divulgação.

Após a postagem de Lana Del Rey, Ethel Cain se manifestou por meio de seus stories no Instagram, comentando brevemente sobre a desavença. A cantora demonstrou surpresa com a situação e optou por não se aprofundar no assunto, mas revelou que Lana a teria bloqueado na plataforma. Na quarta-feira, Ethel se apresentou em Seattle, incluindo no repertório faixas de seu mais recente álbum Willoughby Tucker, como “I’ll Always Love You”.