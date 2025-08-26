Lana Del Rey revela detalhes de seu novo álbum e planos para o cinema Em entrevista à W Magazine, a cantora fala sobre Stove, seu nono disco de estúdio e seu desejo de explorar o country TMJ Brazil|Do R7 26/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h59 ) twitter

Nesta terça-feira (26), a cantora Lana Del Rey foi anunciada como a capa da nova edição da W Magazine. Para a publicação, a artista concedeu uma entrevista detalhada, na qual falou sobre sua vida pessoal, incluindo seu casamento, e compartilhou informações sobre seu próximo álbum de estúdio, além de revelar suas ambições de explorar novas áreas em sua carreira artística. Essa conversa representa as primeiras declarações públicas de Lana após o recente desentendimento com a cantora Ethel Cain nas redes sociais.

Um dos trechos mais comentados da entrevista abordou o nono álbum de estúdio da cantora. Durante a conversa, Lana Del Rey revelou que novamente mudou o título do disco, que agora se chamará Stove. O projeto havia passado anteriormente pelos nomes Lasso, The Right Person Will Stay e Classic. Segundo a publicação, o lançamento está previsto para o final de janeiro de 2026.

Lana Del Rey também falou sobre o estilo musical do álbum. A cantora comentou que sonha em criar um disco country desde 2017 e refletiu sobre o crescimento do gênero nos últimos anos, citando artistas contemporâneas que vêm explorando essa sonoridade, como Sabrina Carpenter e Chappell Roan, com suas faixas Manchild e The Giver.

“A maioria do álbum terá um toque country. Oito anos atrás, quando eu queria fazer um disco country, ninguém mais estava pensando nisso. Agora todo mundo está indo para o country! Eu me perguntei: devo aposentar todas as minhas botas de couro de cobra? Devo guardar meus chapéus de cowboy?”

Além da música, Lana falou sobre seu desejo de atuar em produções cinematográficas. Ela explicou como o processo de gravação de seus videoclipes influencia suas ambições no cinema, mencionando diretores que inspiram seu trabalho, como Quentin Tarantino e David Lynch.

“Eu adoraria participar de um filme. Quando estou gravando, faço uma única tomada da música. Mas nos meus vídeos, adoro fazer um milhão de tomadas. Claro, eu adoro Quentin Tarantino. Ele e David Lynch têm sido as maiores influências no meu trabalho.”

O último lançamento de Lana Del Rey ocorreu em 18 de abril deste ano, com a divulgação da faixa Bluebird, que atualmente acumula mais de 18 milhões de reproduções no Spotify.