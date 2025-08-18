Lewis Capaldi revela ghosting de Justin Bieber após encontro inesperado Cantor escocês contou detalhes do primeiro encontro com o astro canadense e a mensagem que ficou sem resposta TMJ Brazil|Do R7 18/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h39 ) twitter

Na última sexta-feira (15), o cantor escocês Lewis Capaldi marcou presença no programa Capital Breakfast, apresentado por Chris Stark. Durante a entrevista, Capaldi falou sobre sua vida pessoal e sua carreira musical, revelando momentos inéditos e curiosos de sua trajetória. Em um dos trechos da conversa, o artista responsável pelo hit Someone You Loved contou que sofreu um ghosting — quando alguém ignora completamente mensagens ou tentativas de contato — do cantor canadense Justin Bieber.

Lewis Capaldi relatou com detalhes como aconteceu o primeiro encontro entre ele e Bieber:

“E o Bieber chegou perto de mim e disse: ‘E aí, cara, como vai?’ E eu fiquei tipo: ‘Você não sabe quem eu sou, você não sabe meu nome.’ E ele disse: ‘Claro que sei, é o Lewis Capaldi.’ Tivemos uma noite incrível, um momento realmente agradável juntos — não passamos a noite juntos, mas curtimos bastante o tempo — e eu e o Biebs vamos ser melhores amigos, isso é enorme.”

Após o encontro, Lewis Capaldi interpretou as palavras de Bieber como o início de uma grande amizade. O cantor ficou ainda mais surpreso quando Bieber disse: “Não esqueça de me passar seu número amanhã.” Segundo Capaldi, ele pensou consigo mesmo: “Eu e o Biebs, isso é enorme!” No dia seguinte, Lewis enviou uma mensagem ao astro canadense agradecendo pelo encontro e expressando sua admiração:

“Só queria te mandar uma mensagem, dizer que a noite passada foi realmente especial, você é um cara incrível, tão legal de passar tempo com você, um verdadeiro brother.”

Apesar da mensagem, Bieber não respondeu, limitando-se apenas a curti-la. Mesmo assim, Capaldi comentou no programa que ainda espera um retorno do intérprete de Sorry.

Na mesma entrevista, Lewis Capaldi também falou sobre uma colaboração com o renomado DJ e produtor Calvin Harris, que nunca chegou a ser lançada. O cantor revelou que, apesar de ser fã do trabalho de Harris, não ficou satisfeito com a versão em que aparece cantando.

“Eu e o Calvin fizemos uma música juntos. Ele estava em Ibiza na mesma época que eu. Fui lá e gravei uma versão dele, que ele me enviou depois. Eu evito qualquer conflito, evito desapontar as pessoas, sou alguém que gosta de agradar. Tento sempre agradar… Mas o negócio é que eu não gosto da música. Não gosto da minha versão da música, devo dizer.”

Por fim, Capaldi compartilhou seu desejo de voltar a trabalhar com o DJ em uma nova faixa, mantendo viva a expectativa de uma futura colaboração.