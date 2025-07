Lorde revela luta com transtorno alimentar e bloqueio criativo em entrevista Em entrevista com Jack Saunders, artista neozelandesa desabafa sobre a pausa criativa e o impacto de um transtorno alimentar TMJ Brazil|Do R7 09/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 14h38 ) twitter

Na última terça-feira (08), foi ao ar uma entrevista da cantora Lorde na BBC Radio 1, no Reino Unido, conduzida pelo apresentador Jack Saunders. Durante a conversa, a artista neozelandesa falou abertamente sobre questões delicadas, como sua luta contra um transtorno alimentar e o bloqueio criativo que enfrentou nos últimos anos.

O tema da relação com a alimentação já vinha sendo abordado por Lorde em trabalhos recentes — a primeira menção direta surgiu no remix de “Girl So Confusing”, versão da faixa original pertencente ao álbum “Brat”, de Charli XCX, lançado em 2024.

Ao comentar sobre o início de sua luta com o transtorno, Lorde revelou como a obsessão com a aparência física impactou diretamente seu processo criativo. A cantora confessou que, durante esse período, sentia-se incapaz de compor novas músicas:

“No início de 2023, eu simplesmente não estava bem em muitos aspectos. Nunca me senti tão desconectada da minha criatividade. Já fazia muito tempo que eu não tinha uma ideia.”

Na sequência, ela compartilhou detalhes de sua rotina na época, marcada por pensamentos constantes sobre peso, alimentação e exercícios, o que acabava consumindo toda a sua energia criativa. A artista explicou que foi só após dar início a um processo de cura que conseguiu reencontrar sua conexão com a arte:

“Esse foi um período em que tudo o que eu pensava era em tentar pesar o mínimo possível. Ia dormir pensando em comida, e acordava pensando em comida e exercícios. Essa era a minha busca criativa; era para onde tudo estava indo. Na época, pensei: ‘Preciso parar com isso, porque está bloqueando toda a minha arte.’ Quando isso passou, tudo começou a voltar.”

O álbum “Virgin” marca o primeiro lançamento de Lorde desde “Solar Power”, divulgado durante o período pandêmico. Embora a cantora seja conhecida por longos intervalos entre seus projetos — como os quatro anos entre “Pure Heroine” (2013), “Melodrama” (2017) e “Solar Power” (2021) —, a nova entrevista lança luz sobre os motivos que tornaram essa espera ainda mais prolongada. Agora, com um novo capítulo artístico iniciado, Lorde retorna em um momento de maior equilíbrio pessoal e criativo.