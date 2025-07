Marisa Monte divulga nova turnê orquestrada e confirma seis shows pelo Brasil A artista estreia o espetáculo “PHONICA. Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo” em outubro TMJ Brazil|Do R7 29/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h58 ) twitter

No último sábado (27), a cantora Marisa Monte anunciou sua mais nova turnê: “PHONICA. Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo”. As apresentações já têm datas confirmadas. A abertura da temporada de shows será no dia 18 de outubro, com uma performance especial no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Até o momento, o encerramento está previsto para o dia 6 de dezembro, com um espetáculo no Parque Harmonia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Com esse novo projeto, Marisa Monte retorna aos palcos após o encerramento da aclamada turnê “Portas Tour”, realizada entre 4 de fevereiro de 2022 e 30 de dezembro de 2023. Essa última turnê levou a artista a uma jornada musical extensa, com apresentações em diversas cidades do Brasil e do exterior. Ao longo da tour, Marisa se apresentou em países como Portugal, Argentina, Uruguai, Chile, Itália, Bélgica, Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos e Canadá, reforçando seu prestígio internacional e seu alcance global.

O mais recente álbum de estúdio da cantora, intitulado “Portas”, foi o responsável por nomear sua última turnê. Lançado em 18 de maio de 2022, o disco reúne 18 faixas distribuídas em 56 minutos de duração.

18/10 – Belo Horizonte–MG – Parque Ecológico da Pampulha

01/11 – Rio de Janeiro–RJ – Brava Arena Jockey

08/11 – São Paulo–SP – Parque Ibirapuera

15/11 – Curitiba–PR – Pedreira Paulo Leminski

29/11 – Brasília–DF – Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano

06/12 – Porto Alegre–RS – Parque Harmonia