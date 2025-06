Midian Lima resgata raízes em novo single com medley inédito Música é o primeiro lançamento do DVD gravado em 2025 TMJ Brazil|Do R7 25/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h57 ) twitter

A cantora Midian Lima acaba de lançar o primeiro single de seu mais recente projeto audiovisual, gravado em março deste ano, e escolheu um repertório que remete diretamente às suas origens: um medley inédito de “Corinhos de Fogo”, reunindo hinos que marcaram gerações nas igrejas pentecostais brasileiras.

Com produção musical assinada por Leandro Simões, o lançamento é uma verdadeira viagem no tempo, resgatando a essência da música cristã tradicional com arranjos contemporâneos e a energia característica da artista.

Intitulado “Corinhos de Fogo (Medley)”, o single traz releituras de clássicos como “Deus Forte Como Jeová”, “Divisa de Fogo”, “Vem Cá Vem Ver”, “Carros de Fogo”, “Jacó Segurou o Anjo” e “Desemborca o Vaso”. A escolha do repertório não foi por acaso: Midian Lima cresceu acompanhando sua mãe em cultos e círculos de oração, onde esses louvores eram entoados com fervor.

“Esse primeiro single é muito especial porque retrata minha vivência com minha mãe no círculo de oração”, compartilha a cantora em nota à imprensa. “Devido à falta de músicos, aprendi a tocar instrumentos, e um deles marcou minha história: o pandeiro.”

‌



Desde agosto de 2022, o pandeiro se tornou parte fundamental das apresentações de Midian, simbolizando suas raízes e adicionando um toque de autenticidade aos seus shows. No novo single, o instrumento ganha destaque, mesclando a sonoridade tradicional com elementos modernos, além da presença da percussão, acordeon e trompete.

“Meu desejo com esse lançamento é compartilhar um pouco do que é a minha raiz. Essa música mostra que Deus é o mesmo da minha infância e adolescência. Ele nunca mudou!”, declara a artista por meio de nota.

‌



O single é apenas o primeiro vislumbre do novo DVD de Midian Lima, gravado em 2025, que promete trazer outras surpresas e releituras de canções que marcaram sua trajetória. A produção musical, também comandada por Leandro Simões, busca equilibrar a nostalgia dos corinhos antigos com uma roupagem atual, capaz de conquistar tanto o público que cresceu ouvindo esses louvores quanto as novas gerações.

Midian Lima não é apenas uma das vozes mais reconhecidas da música cristã nacional, mas também uma das artistas com os números mais impressionantes do cenário evangélico. Desde sua estreia em 2017, ela acumula recordes e premiações, consolidando-se como um fenômeno da música cristã.

‌



Seu primeiro grande hit, “Jó”, ultrapassou a marca de 650 milhões de visualizações no YouTube, tornando-se um dos clipes gospel mais assistidos da história da plataforma. Outros sucessos, como “Não Pare” (com mais de 431 milhões de views e 23 milhões de streams no Spotify) e “Prioridade” (369 milhões de visualizações no YouTube).

Midian Lima também conta com mais de 2,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify; certificação de Disco de Diamante por “Não Pare” (mais de 340 mil cópias equivalentes); foi homenageada na Festa Nacional da Música de 2019, ao lado de grandes nomes como Dudu Nobre, Paulo Ricardo e Fresno; além de ser uma presença constante entre as artistas gospel mais ouvidas do Brasil, segundo rankings do Spotify, Deezer e YouTube.

Embora o medley de Corinhos de Fogo seja apenas o primeiro lançamento, Midian Lima adiantou que o DVD trará outras surpresas, incluindo participações especiais e canções autorais que refletem sua jornada de fé.

A cantora afirma que o novo projeto é um marco na sua carreira, porque une tudo o que é como essência: a menina que cresceu no círculo de oração e a artista que Deus permitiu que ela se tornasse.

Enquanto o álbum completo não é lançado, o single já está disponível nas principais plataformas digitais, e o clipe deve estrear em breve no canal oficial da artista no YouTube.