Nicki Minaj mergulha em polêmica entre Lana Del Rey e Ethel Cain

Na última sexta-feira (15), a rapper Nicki Minaj movimentou as redes sociais ao publicar em seu perfil oficial no X uma série de comentários sobre a mais recente faixa de Lana Del Rey. A aparição da artista aconteceu um dia depois da divulgação de um trecho da nova música de Lana, que rapidamente viralizou na internet e acendeu debates acalorados. Nicki não apenas elogiou a criação da cantora, como também revelou estar completamente viciada na produção, feita em parceria com Jack Antonoff. Logo no início de sua postagem, deixou claro seu entusiasmo: “Eu passei a manhã inteira cantando ‘Ethel Cain odiou meu post no Instagram’. Socorro!!!!!” O trecho em questão, publicado na quinta-feira (14), chamou atenção por soar como uma diss track direcionada à também cantora alternativa Ethel Cain. A prévia rendeu intensas discussões online e desencadeou um impasse público entre as artistas, que chegaram a trocar declarações em suas redes sociais e acabaram se bloqueando no Instagram. Diante desse cenário, Nicki Minaj decidiu se aprofundar na polêmica. Além de exaltar a qualidade da faixa, a rapper dedicou-se a destrinchar seus versos em postagens sucessivas. Fascinada pela narrativa construída por Lana e pelos desentendimentos com Ethel Cain, Nicki acabou abrindo uma transmissão ao vivo no Spaces, dentro do X, para comentar suas impressões e tentar compreender melhor a situação. Durante a live, fãs explicaram detalhes da briga, enquanto Nicki reforçava o quanto estava maravilhada com a composição de Lana Del Rey. Antes mesmo da transmissão, a rapper já havia feito elogios entusiasmados a todos os aspectos da produção da cantora de “Video Games”. Segundo ela, o envolvimento foi tão intenso que mergulhou na história da faixa sem sequer conhecer previamente a figura de Ethel Cain. Em meio ao discurso descontraído, Nicki destacou como a canção passou a fazer parte de sua rotina. “E alguma coisa sobre o Waffle House e uma foto com algum garoto? Mas como pode uma melodia, os instrumentos, os vocais de apoio e a mixagem serem tão bons a ponto de eu passar o dia inteiro falando de uma pessoa chamada Ethel — que eu nem conheço — odiando um post no Instagram que eu nunca nem fiz? SOCORROOOOO!!!!!!! Tenho certeza de que a Ethel é uma boa pessoa. Cantarola a melodia de novo e se perde nesse estado melancólico enquanto olha para o horizonte.” Durante sua empolgação, Nicki Minaj também aproveitou para revisitar um episódio polêmico envolvendo Lana Del Rey em 2020. Ela relembrou a chamada “Carta para a Cultura”, texto publicado pela cantora em suas redes sociais, no qual Lana citava nominalmente artistas como Ariana Grande e Beyoncé, questionando por que recebia críticas mais duras em comparação com as colegas de indústria. A publicação repercutiu negativamente na época, e Nicki relembrou o episódio com ironia e bom humor: “Lembram daquela vez em que a Lana atacou todas as garotas e a gente nem sabia por quê, mas nenhuma de nós respondeu? Não acredito que a gente deixou a Lana entrar no refeitório e roubar todo mundo sem arma, sem gangue, e ninguém disse nada sobre isso. MEU DEUS. Eu amo demais essa m****.” A nova faixa de Lana Del Rey ainda não teve título oficial revelado, mas fãs especulam que possa se chamar “All About Ethel”. Sem data de lançamento definida, a canção deve integrar o próximo álbum de estúdio da cantora, intitulado Lasso, que marcará o nono registro da discografia da artista.