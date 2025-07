Nilo Froelich posta fotos com Luísa Sonza e leva unfollow da cantora Publicação no Instagram com registros do ex-casal gerou desconforto e bloqueio por parte da artista TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h19 ) twitter

Na última quarta-feira (16), a cantora Luísa Sonza deixou de seguir seu ex-namorado, o cantor Nilo Froelich, no Instagram. A atitude veio após Nilo divulgar fotos inéditas do ex-casal em seu perfil na rede social.

As imagens, que mostram os dois durante o período em que estavam juntos, foram publicadas com uma legenda que chamou atenção pela informalidade e o tom provocativo. Nilo escreveu:

“Fiz uma música com minha ex.”

Segundo informações, Luísa não foi informada nem autorizou previamente o uso das fotos. A atitude gerou desconforto, principalmente por se tratar de registros íntimos usados como peça de divulgação.

A faixa em questão é “Não Me Provoca”, nova parceria de Nilo que conta com a participação da própria Luísa Sonza. Apesar da colaboração musical, a divulgação do conteúdo pessoal sem consentimento provocou tensão entre os dois.

Em seus stories no Instagram, Nilo comentou que foi bloqueado por Luísa e tentou minimizar o episódio adotando um tom descontraído. Ele afirmou:

“Luísa já me xingou de tudo aqui, já me bloqueou… Vamos com calma, tropa. Ex é difícil, vocês sabem como é… sempre tem um atrito.”

Na sequência, o cantor aproveitou a visibilidade do momento para divulgar o lançamento da música, mantendo a leveza e brincando com a repercussão:

“Não sei por que fui inventar a moda de fazer música com a minha ex. O bagulho ficou louco aqui, deu bolete. A música tá top, vamo que vamo. Vamos ser feliz. Vambora!”

Apesar da polêmica, o videoclipe de “Não Me Provoca” já ultrapassou 89 mil visualizações no YouTube.

No início deste mês, um vídeo de Nilo falando sobre seu antigo relacionamento com Luísa viralizou nas redes sociais. Na gravação, ele demonstrou carinho e admiração pela cantora, relembrando com afeto os momentos vividos durante o namoro, que durou mais de um ano. Em seu relato, ele declarou:

“Foi a única mina que eu curti. Sinto falta, ela é da hora e linda, né? É uma menina mil grau, não me deixou trauma. Quando eu não era nada, ela acreditou em mim.”

Agora, os fãs de ambos os artistas acompanham de perto os desdobramentos da relação e o distanciamento entre as duas partes.