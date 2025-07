Nilo Froelich relembra namoro com Luísa Sonza e fala sobre carinho mútuo Cantor falou sobre o término de 2022 em vídeo nas redes e relembrou apoio da ex-namorada no início da carreira. TMJ Brazil|Do R7 08/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h58 ) twitter

Nilo Froelich relembra namoro com Luísa Sonza e fala sobre carinho mútuo

Nesta terça-feira (08), o cantor Nilo Froelich apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais comentando sobre o fim de seu relacionamento com Luísa Sonza, encerrado em 2022. Na gravação, o artista surge cercado por mulheres enquanto discursa de forma espontânea e emocional sobre o término com a cantora. Nilo e Luísa estiveram juntos por cerca de um ano durante o namoro.

Durante o vídeo, o cantor revelou que foi Luísa quem decidiu colocar um ponto final na relação. Ele também demonstrou afeto ao falar sobre os momentos vividos ao lado da artista, destacando o impacto positivo que ela teve em sua vida e carreira no início de sua trajetória:

“Foi a única mina que eu curti. Sinto falta, ela é da hora e linda, né? É uma menina mil grau, não me deixou trauma. Quando eu não era nada, ela acreditou em mim.”

Apesar do término, Nilo e Luísa ainda se seguem nas redes sociais. No entanto, não há registros recentes de reaproximação ou aparições públicas juntos.

O lançamento mais recente de Nilo Froelich foi a faixa “Lado Bom”, divulgada em 20 de junho. A música conta com as participações de MC Negão Original e MC GP. O cantor também é reconhecido pelo hit “Fui Mlk”, parceria com MC Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S e FamousKyo, que já ultrapassou 198 milhões de reproduções no Spotify.

Por sua vez, Luísa Sonza lançou recentemente a música “MiuMiu”, uma colaboração com as cantoras Sofia Reyes e RaiNao. A faixa foi disponibilizada em 12 de junho e atualmente soma cerca de 1,1 milhão de reproduções nas plataformas digitais.