Perrie Edwards abre o coração sobre inseguranças e carreira solo Ex-Little Mix revela síndrome do impostor e celebra retorno confiante com novo single “If He Wanted to He Would” TMJ Brazil|Do R7 21/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Perrie Edwards abre o coração sobre inseguranças e carreira solo TMJ Brazil

Na última quarta-feira (20), a cantora Perrie Edwards, ex-integrante do girl group Little Mix, concedeu uma entrevista à revista Rolling Stone UK. O encontro aconteceu no contexto da divulgação de seu mais novo single, “If He Wanted to He Would”, que tem lançamento marcado para esta sexta-feira (22). Durante a conversa, a artista falou não apenas sobre o entusiasmo com o retorno, mas também abriu o coração ao compartilhar as inseguranças que carrega desde o início de sua trajetória solo e revelou seus sonhos de colaborações futuras.

Ao comentar sobre o lançamento da nova faixa, Perrie explicou que a pausa nos lançamentos foi fundamental para reencontrar um caminho em sua carreira. Seu último single, “Rollercoaster”, foi disponibilizado em 14 de fevereiro deste ano e já acumula mais de 1,1 milhão de reproduções no Spotify. Sobre a expectativa para a nova música, a cantora destacou que esta é a primeira vez que sente tamanha confiança em um trabalho:

“Estou muito animada para voltar com essa faixa. Sinto que o tempo que tirei foi realmente necessário, e essa música é a que mais me faz sentir confiante em lançá-la até agora.”

Na sequência, a artista desabafou sobre as inseguranças que surgiram desde a transição para a carreira solo. Perrie, que passou anos brilhando no Little Mix ao lado de Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Jesy Nelson, confessou que enfrentou momentos de dúvida sobre sua capacidade de se sustentar artisticamente sozinha.

‌



“No início da minha carreira solo, houve alguns momentos em que, em reuniões com minha gravadora e minha equipe, eu tive uma forte síndrome do impostor e não sentia que era boa o suficiente para escrever minhas próprias músicas e criá-las do zero. Achei que seria uma artista que cantaria apenas músicas escritas por outras pessoas, e realmente acreditava que esse seria o caminho certo para mim.”

Até o momento, Perrie lançou cinco singles em sua carreira solo: Forget About Us, Tears, You Go Your Way, Me, Myself & You e Rollercoaster. Juntas, as músicas já somam mais de 48 milhões de reproduções no Spotify, com destaque para Forget About Us, que se consolidou como a mais popular, ultrapassando 31,7 milhões de streams.

‌



Durante a mesma entrevista, Perrie também mencionou artistas com quem gostaria de colaborar, tanto na composição quanto em possíveis parcerias vocais. Um dos nomes que mais despertam sua admiração é o de Bruno Mars, que, segundo ela, possui um talento único para criar narrativas musicais envolventes.

“Eu amo o Bruno Mars, a forma como ele usa as letras para contar uma história e transmitir sua mensagem. Parece uma história que você já ouviu milhões de vezes, porque é tão direta e te atinge em cheio. As músicas simples são sempre as mais difíceis.”

‌



Ao aprofundar sua admiração pelo artista, Perrie revelou qual é uma de suas composições favoritas assinadas por Bruno, reforçando o quanto seria um sonho trabalhar ao lado dele:

“Ele escreveu All I Ask, da Adele, que é incrível. Se alguém no mundo pudesse escrever uma música para mim, teria que ser o Bruno. Se o Bruno escrevesse uma música para mim, eu provavelmente morreria. Ele é inacreditável para mim.”

A lista de colaborações de Bruno Mars reúne alguns dos maiores nomes da música internacional, incluindo Lady Gaga, Adele, Rosé, Ed Sheeran, Justin Bieber e Kendrick Lamar.