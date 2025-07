Reneé Rapp expande turnê “Bite Me Tour” com novas datas na Europa Após confirmar a etapa norte-americana, artista divulga novas datas e reforça expectativa para o lançamento de seu segundo álbum, BITE... TMJ Brazil|Do R7 28/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h18 ) twitter

Na última sexta-feira (25), a cantora Reneé Rapp divulgou novas datas para sua mais recente turnê, intitulada Bite Me Tour. Após ter anunciado a etapa norte-americana em 23 de junho, a artista voltou a falar sobre o projeto, revelando agora os shows no Reino Unido e na Europa. Além das datas, Reneé também surpreendeu os fãs ao anunciar dois novos nomes que se juntarão a SYD como atrações de abertura: a revelação por trás do hit “Love Me Not”, Ravyn Lenae, e a promissora cantora Absolutely.

A parte europeia da turnê de Reneé Rapp terá início no dia 3 de março de 2026, na Lotto Arena, em Antuérpia, na Bélgica, e seguirá até o dia 19 do mesmo mês, com um grandioso show na Wembley Arena, em Londres, Inglaterra. Nesse percurso, a artista passará também por cidades nos Países Baixos, Alemanha e França, consolidando sua presença no continente. Os fãs seguem ansiosos por possíveis anúncios de datas em outras regiões do mundo.

O novo álbum de Reneé Rapp está com lançamento previsto para a próxima sexta-feira, dia 1º de agosto. Esse trabalho marca o segundo disco de estúdio da carreira da cantora e chega impulsionado pelo sucesso da faixa “Leave Me Alone”, que tem ganhado destaque nas plataformas digitais. Com o lançamento de BITE ME, Reneé pretende ampliar ainda mais seu alcance e solidificar seu espaço no cenário pop.

03 de março — Antuérpia, Bélgica // Lotto Arena

08 de março — Amsterdã, Países Baixos // AFAS Live

10 de março — Berlim, Alemanha // Uber Eats Music Hall

12 de março — Colônia, Alemanha // Palladium

15 de março — Paris, França // Zénith Paris – La Villette

16 de março — Manchester, Reino Unido // AO Arena

19 de março — Londres, Reino Unido // Wembley Arena