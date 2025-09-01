Sabrina Carpenter quebra recordes com novo álbum “Man’s Best Friend” O sétimo álbum da cantora estreou com 64 milhões de reproduções em apenas um dia TMJ Brazil|Do R7 01/09/2025 - 11h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 11h38 ) twitter

Na última sexta-feira (29), a cantora Sabrina Carpenter lançou seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”, que se consolidou imediatamente como um grande sucesso logo em sua estreia. O disco traz 12 faixas distribuídas ao longo de 38 minutos e, ainda no primeiro dia de lançamento ao público, quebrou recordes significativos no Spotify.

O novo álbum de Sabrina Carpenter estreou nos charts do Spotify com mais de 64 milhões de reproduções em apenas um dia, tornando-se a maior estreia de um álbum feminino em 2025. Com esse desempenho, “Man’s Best Friend” superou o desempenho de Short n’ Sweet, seu maior álbum até então, que contabilizou mais de 57 milhões de reproduções em 2024.

Além de quebrar o recorde de maior estreia de um álbum em 2025, Sabrina Carpenter também conquistou outro marco relevante: o de maior estreia de um single nas paradas de músicas mais ouvidas no Spotify Global em 2025. A faixa “Tears”, segunda do disco, registrou mais de 9,2 milhões de reproduções em sua estreia, superando a faixa “The Subway”, de Chappell Roan, que havia estreado com 8,3 milhões de reproduções.

Com esses números expressivos, Sabrina Carpenter também alcançou o maior dia de reproduções por uma artista feminina no ano, superando o recorde anterior de Taylor Swift, que atingiu mais de 73 milhões de reproduções em um dia após o anúncio de noivado com Travis Kelce. Após a estreia de seu sétimo álbum, Sabrina contabilizou mais de 81 milhões de reproduções em todo o seu catálogo.

Esses resultados reforçam a força de Sabrina Carpenter na música pop atual. Desde sua ascensão com os hits “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste”, a cantora tem mantido um crescimento constante, disputando espaço com grandes nomes da indústria musical e conquistando novos públicos a cada lançamento.

Todas as faixas de “Man’s Best Friend” entraram no top 20 da parada de singles mais ouvidos globalmente no Spotify no dia 29. A seguir, a posição de estreia de cada faixa e a quantidade de reproduções recebidas: