Sabrina Carpenter se emociona no Hyde Park e revive trajetória: "Sonhava com esse momento" Após abrir shows para Ariana Grande e Taylor Swift, Sabrina lidera festival britânico com shows esgotados e carisma de sobra. TMJ Brazil|Do R7 07/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h10 )

No último domingo (06), a cantora norte-americana Sabrina Carpenter retornou ao palco do BST Hyde Park, em Londres, para sua segunda apresentação no festival no mesmo fim de semana. A artista foi uma das atrações principais do evento, que também contou com grandes nomes como Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Zach Bryan, Stevie Wonder, Jeff Lynne’s ELO e Neil Young & The Chrome Hearts. O tradicional festival é sediado anualmente no Hyde Park, um dos principais marcos da capital britânica.

A performance de Sabrina Carpenter marcou seu retorno ao festival, após sua passagem em 2023, durante a turnê de divulgação do álbum “emails i can’t send”. Ao conversar com o público durante o show, a cantora demonstrou emoção ao refletir sobre o crescimento de sua carreira e o aumento expressivo de sua base de fãs:

“Eu acredito que, há dois anos, eu estava fazendo um show aqui para cerca de 5 mil pessoas. E antes disso, eu abria os shows de muitos artistas talentosos, sonhando com este dia e este momento.”

Ambos os shows realizados por Sabrina no BST Hyde Park — no sábado (05) e no domingo (06) — tiveram lotação máxima, reunindo mais de 65 mil pessoas em cada data. A cantora já havia se apresentado como artista de abertura em turnês globais, como a “The Eras Tour” de Taylor Swift e a “Dangerous Woman Tour” de Ariana Grande. Desde então, seu nome vem crescendo exponencialmente no cenário pop, impulsionado pelo sucesso de singles como “Espresso”, “Please Please Please” e a recém-lançada “Manchild”.

Durante sua passagem por Londres, Sabrina Carpenter também aproveitou para prestigiar outros artistas do festival. Na sexta-feira (28), ela foi vista na plateia do show de Olivia Rodrigo, o que gerou grande repercussão nas redes sociais. A aparição inesperada levantou especulações sobre uma possível reconciliação entre as duas artistas, que teriam se desentendido em 2021 — episódio que teria inspirado faixas como “drivers license”, “deja vu”, “skin” e “because i liked a boy”.

Já no domingo, durante sua própria apresentação, Sabrina foi prestigiada por amigas e celebridades, incluindo a cantora Clairo e a atriz e comediante Ayo Edebiri. As duas apareceram nos telões do palco dançando animadamente e arrancaram aplausos do público ao imitarem, com bom humor, a coreografia viral conhecida como “Apple Dance”, popularizada por Charli xcx.