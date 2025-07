Snoop Dogg se torna coproprietário do Swansea City e aposta no futebol inglês Rapper investe no clube galês da segunda divisão e traz visibilidade internacional para a equipe, reforçando sua paixão pelo esporte... TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Snoop Dogg se torna coproprietário do Swansea City e aposta no futebol inglês TMJ Brazil

Na última quinta-feira (17), o rapper Snoop Dogg anunciou seu mais novo empreendimento fora da música: o investimento no Swansea City, tradicional clube galês de futebol. Com isso, o artista passa a ser coproprietário e investidor da equipe, atualmente na EFL Championship — a segunda divisão do futebol inglês. A notícia chamou a atenção de fãs de futebol e música ao redor do mundo, unindo dois universos que Snoop Dogg já havia demonstrado interesse em conectar.

Reconhecido globalmente como um dos maiores nomes do rap, Snoop Dogg também é conhecido por seu envolvimento com esportes. Ele já fundou e administra a Snoop Youth Football League, liga de futebol americano voltada para jovens, com o objetivo de formar atletas e cidadãos. Seu investimento no Swansea representa agora um passo importante no cenário do clube, demonstrando seu desejo de expandir sua influência também no futebol tradicional.

O anúncio foi feito de maneira criativa pelas redes sociais do Swansea City, com uma postagem no Instagram celebrando a nova parceria. Na legenda, o clube declarou:

“O Swansea City tem o prazer de anunciar que o astro global do rap e artista multiplatina @snoopdogg se tornou o mais novo coproprietário e investidor de alto nível do clube.”

‌



O clube também divulgou um vídeo promocional em que Snoop Dogg aparece narrando sua conexão com o futebol e com o espírito do Swansea. Com grafites vibrantes e imagens do rapper vestindo camisas de clubes famosos como Barcelona, Liverpool e Manchester United, o vídeo culmina com ele vestindo o uniforme do Swansea City, simbolizando sua escolha definitiva.

Em tom descontraído, mas com um forte discurso de identificação, Snoop Dogg declara:

‌



“Sim, já usei muitos uniformes na vida. Mas agora estou numa fase em que quero encontrar um uniforme que realmente me sirva. O uniforme com atitude. Você sabe do que estou falando. Um time só. Os azarões. Um time que parece comigo, que é real como eu. Tô falando do Swansea City. Isso aí, baby! Não sou jogador, sou dono. Swansea City, tamo chegando num bairro perto de você. Big Snoop Dogg e Swansea City, vamo que vamo!”

A chegada do rapper ao clube gera expectativas entre os torcedores, que veem com bons olhos o aumento da visibilidade internacional e possíveis investimentos em infraestrutura, elenco e projetos sociais.