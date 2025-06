Sofia Brasil estreia na SounOn com novo single "Perigosa Sou Eu" chega nas plataformas digitais próxima sexta (04) TMJ Brazil|Do R7 27/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h57 ) twitter

A cantora Sofia Brasil marca um novo capítulo em sua trajetória com o lançamento de “Perigosa Sou Eu”, no próximo dia 04 de julho. Este será seu primeiro single distribuído pela SounOn, plataforma oficial de marketing e distribuição do TikTok.

A música simboliza um momento de reinvenção e afirmação artística para a intérprete, que vem ganhando destaque no cenário nacional com seu estilo único, batizado de “Brega Chique”.

Com produção de André Primo, a faixa é uma reinterpretação de um trabalho anterior, agora com uma roupagem mais moderna, influências do sertanejo e uma mensagem ainda mais impactante. A letra, escrita por Sofia em parceria com Tierry, fala sobre amor-próprio, força feminina e superação, temas que ressoam com a história da artista.

“Perigosa Sou Eu” não é apenas uma canção, mas um verdadeiro manifesto de empoderamento. Sofia explica que a faixa carrega um recado direto: “É um aviso para não subestimarem uma mulher! Somos uma verdadeira caixinha de surpresas. A vulnerabilidade não é fraqueza, é parte da força de quem sabe o próprio valor”, afirma em nota.

A mensagem da música dialoga com um público cada vez mais engajado em discussões sobre autoestima e independência feminina.

O lançamento vem acompanhado de dois clipes oficiais, gravados em um galpão da Talismã, espaço que abriga equipamentos do cantor Leonardo e sua família. As produções audiovisuais trazem cenas impactantes, incluindo Sofia destruindo um carro — uma metáfora que representa libertação, força e recomeço.

“Essa nova versão nasceu a partir de uma base que já tínhamos. É mágico ver como uma música pode se transformar sem perder sua essência”, comenta a cantora sobre a evolução criativa do projeto.

A direção dos vídeos reforça o tom de rebeldia e autoconfiança, elementos que Sofia Brasil considera centrais na sua identidade artística. Além disso, os figurinos exclusivos, assinados por Felipe Fanaia e Rober Dognani (Dashaus), complementam a estética da produção.

O lançamento de “Perigosa Sou Eu” não se limita à música e aos clipes. A equipe de Sofia preparou uma estratégia que inclui divulgação em rádios, redes sociais e shows. A escolha da SounOn como plataforma de distribuição também é um movimento estratégico, considerando o alcance do TikTok no cenário musical atual.

“Acredito muito nessa versão. Ela mostra um novo lado meu e carrega aprendizados importantes que vieram com meu primeiro EP”, completa Sofia Brasil em nota, referindo-se ao projeto anterior que ajudou a consolidar seu nome no mercado.

Com um estilo que mistura brega, sertanejo, MPB e pop, Sofia Brasil criou, com autenticidade e ousadia, o termo “Brega Chique”, que define bem essa fusão de referências, que agrada a um público diversificado e a coloca entre as promessas da nova música brasileira.

Sofia Brasil adianta que novos projetos estão a caminho, incluindo possíveis participações especiais e até um álbum. Seu objetivo é claro: continuar criando música com verdade e intensidade, sempre conectada com seu público.