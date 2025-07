sombr conquista o topo do Spotify Global com “Back to Friends” Nova sensação da música americana, cantor desbanca concorrentes e comenta impacto de sua trajetória nas paradas. TMJ Brazil|Do R7 07/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h59 ) twitter

Nesta segunda-feira (07), a nova sensação da música norte-americana, o cantor sombr, alcançou o primeiro lugar no Spotify Global pela primeira vez em sua carreira. A conquista veio com a faixa “back to friends”, lançada em 27 de dezembro de 2024, que ultrapassou a marca de 5,1 milhões de reproduções em um único dia. A canção superou competidores de peso, como “Ordinary”, de Alex Warren, e “Golden”, da trilha sonora do filme Guerreiras do K-pop, da Netflix — ambas com 4,6 milhões de streams.

O artista, que tem conquistado uma base sólida de fãs desde o lançamento do single, conversou com a Billboard sobre o impacto de seu crescimento repentino e a sensação de estar no topo das paradas de rádio alternativas. Ele relembrou suas influências e refletiu sobre a dimensão da conquista:

“Nada pode te preparar para algo assim. É absolutamente surreal. Quando criança, cresci ouvindo música alternativa, fui moldado por ela, então parece um sonho estar em primeiro lugar nas rádios alternativas e ver essas músicas migrando para o pop.”

Durante a entrevista, sombr também falou sobre os desafios e aprendizados que surgem com a fama. Com sinceridade, ele revelou que continua se adaptando à nova realidade, mas que se sente grato pela oportunidade:

‌



“Sinceramente, tudo isso é muito novo pra mim, ainda não sei exatamente como lidar com isso e estou aprendendo aos poucos — mas uma coisa eu sei: me sinto extremamente honrado.”

Por fim, o cantor expressou seu desejo de usar essa visibilidade para continuar produzindo e se conectando com o público. Ele destacou a importância de permanecer criativo e ativo, mesmo em meio à pressão e ao ritmo intenso da indústria:

‌



“Estou levando um dia de cada vez, e tudo o que quero fazer é aproveitar essa plataforma que me foi dada e criar mais — o máximo que eu puder, até cair morto.”

Após o sucesso das faixas “Back to Friends” e “Undressed”, sombr aproveitou a boa fase para lançar o single “We Never Dated”, disponibilizado em 20 de junho deste ano. Desde então, a música já acumula mais de 22 milhões de reproduções.