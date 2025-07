SZA faz alerta sobre impactos ambientais da Inteligência Artificial Em desabafo nas redes, cantora condena o impacto ambiental e social da inteligência artificial TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 17h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

SZA faz alerta sobre impactos ambientais da Inteligência Artificial TMJ Brazil

Na última quinta-feira (17), a cantora norte-americana SZA usou os stories do Instagram para fazer um contundente alerta sobre os impactos ambientais provocados pelo avanço descontrolado da Inteligência Artificial (IA). Conhecida por sua postura engajada em pautas sociais, ambientais e espirituais, a artista compartilhou uma reflexão originalmente escrita como comentário em uma publicação, aproveitando o engajamento gerado por seu recente embate público com Nicki Minaj para dar mais visibilidade ao tema.

Demonstrando preocupação com a superficialidade com que o público costuma tratar essas questões, SZA iniciou seu posicionamento pedindo atenção para algo que considera urgente:

“Enquanto tenho a atenção de vocês, quero dizer que falei isso com seriedade e estou profundamente preocupada… por favor, se importem.”

A cantora chamou a atenção para o custo ambiental envolvido no funcionamento de sistemas de inteligência artificial. Segundo ela, o consumo de recursos naturais, como energia e água, é gigantesco — e esse impacto vem sendo pouco discutido. Como exemplo, SZA mencionou o Grok, chatbot operado pela plataforma X (antigo Twitter), de propriedade de Elon Musk.

‌



“Por favor, pesquisem o quanto de energia e poluição é necessário para manter a IA funcionando… pesquisem sobre cidades negras lindas como Memphis que estão SOFRENDO por causa do novo sistema de IA do Twitter.”

Na sequência, a artista ampliou o debate e pediu que seus seguidores se aprofundem no conceito de racismo ambiental, uma forma de desigualdade na qual comunidades negras e racializadas são as mais afetadas por danos ambientais — seja pela instalação de indústrias poluentes ou por negligência estatal em situações de risco ecológico e até mesmo na falta de criação de medidas públicas para preservação do ambiente.

‌



“POR FAVOR, PESQUISEM SOBRE RACISMO AMBIENTAL. A IA não se importa se você vive ou morre, juro. EXISTE UM PREÇO PELA CONVENIÊNCIA, E PESSOAS NEGRAS E RACIALIZADAS SEMPRE PAGARÃO A CONTA.”

Finalizando seu desabafo, SZA expressou frustração diante da falta de escuta e da sensação de que esses alertas só serão levados a sério quando já for tarde demais. Ainda assim, a artista reafirmou seu carinho pelo público:

“A gente só vai entender quando for tarde demais. Mas vocês não me escutam. Amo vocês mesmo assim.”