Tasha & Kyan: casal do rap nacional oficializa noivado durante viagem O casal, que está junto desde 2022, revelou o pedido em Barcelona e foi celebrado por fãs e artistas nas redes sociais. TMJ Brazil|Do R7 03/07/2025 - 13h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tasha & Kyan: casal do rap nacional oficializa noivado durante viagem TMJ Brazil

Nesta quinta-feira (03), a rapper Tasha anunciou seu noivado com o também rapper Kyan. O anúncio foi feito por meio do Instagram, em publicações compartilhadas por ambos os artistas. O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem romântica do casal a Barcelona, na Espanha. Eles estão juntos desde agosto de 2022.

Na postagem, o casal exibiu os anéis de noivado e compartilhou o vídeo do momento do pedido. A divulgação teve grande repercussão nas redes sociais, gerando uma onda de apoio e carinho dos fãs, tanto pelo trabalho artístico quanto pela união do casal.

O relacionamento entre os dois foi tornado público no dia 28 de agosto de 2022, quando Kyan publicou no X (antigo Twitter) uma declaração elogiando a conexão entre eles:

“Nós dois é tipo 2x mais fama, dinheiro, vivência, estilo e representatividade. Tipo uma dupla de 2 Rugal, 2 Ronaldo Fenômeno, 2 Marta. Isso sim é uma das maiores duplas do Rap Nacional.”

‌



Desde então, o casal já dividiu projetos musicais. Um dos principais destaques foi o lançamento do EP “Yin Yang”, em 8 de junho de 2023. O trabalho reúne Kyan, Tasha e sua irmã gêmea Tracie, que formam o duo Tasha & Tracie, além do rapper Gregory.

Em 2025, Kyan lançou a continuação de seu projeto colaborativo com o DJ e produtor Mu540. O álbum “Dois Quebrada Inteligentes”, lançado em 29 de maio, já ultrapassa 39 milhões de reproduções no Spotify. A sequência manteve o sucesso do primeiro volume, “Um Quebrada Inteligente”, lançado em 13 de julho de 2023, que acumula mais de 113 milhões de plays na mesma plataforma.

Já o lançamento mais recente de Tasha ocorreu na última terça-feira (01). Ao lado da irmã Tracie, ela participou da faixa “Bumbum”, uma colaboração que reúne também Ryu, The Runner, Rincon Sapiência e 6ee.