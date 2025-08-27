Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce e movimenta as redes sociais O casal compartilhou fotos do momento especial e recebeu uma chuva de mensagens de artistas e fãs TMJ Brazil|Do R7 27/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h38 ) twitter

Na última terça-feira (26), a cantora Taylor Swift parou a internet ao anunciar em seu perfil no Instagram o pedido de noivado feito por seu agora noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce. A revelação veio acompanhada de um ensaio fotográfico que mostrava o casal no local onde o pedido aconteceu, além de destacar detalhes como o anel de noivado entregue à artista. A publicação ultrapassou rapidamente a marca de 28 milhões de curtidas, consolidando-se como um dos momentos mais comentados da semana.

Em entrevista concedida à emissora ABC News 5 Cleveland, o pai de Travis, Ed Kelce, revelou que o pedido ocorreu há algumas semanas no estado do Missouri. Ele também descreveu de forma carinhosa como o filho organizou toda a situação para surpreender Taylor e torná-la ainda mais especial. Segundo Ed Kelce:

“Ele a levou para sair, eles estavam prestes a jantar, e ele disse: ‘vamos tomar uma taça de vinho’… eles saíram e foi nesse momento que ele a pediu, e foi lindo. Eles começaram a fazer chamadas de vídeo comigo, com a mãe deles e com a família dela para garantir que todos soubessem. Então, vê-los juntos é maravilhoso.”

Após a postagem, fãs começaram a criar teorias nas redes sociais, sugerindo que o pedido poderia ter acontecido logo após a gravação do episódio do podcast New Heights, apresentado por Travis e seu irmão Jason Kelce, onde Taylor Swift anunciou oficialmente seu décimo álbum de estúdio, intitulado The Life Of a Showgirl. O disco tem lançamento marcado para o dia 3 de outubro.

A repercussão do noivado tomou proporções gigantescas, sendo destaque em veículos de comunicação e dominando as redes sociais. Amigos, colegas e personalidades próximas ao casal também se manifestaram, deixando curtidas e mensagens de apoio nos stories. Entre os nomes estão artistas como Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Lorde, Addison Rae, Avril Lavigne e Gracie Abrams, além de outras figuras influentes da indústria musical e do entretenimento.

Além do anúncio do noivado, Travis Kelce aproveitou para comentar o novo álbum da cantora. Durante uma nova edição do podcast New Heights, o jogador do Kansas City Chiefs contou estar completamente envolvido pelas músicas de The Life of a Showgirl. Ele destacou que, apesar da sonoridade mais voltada ao pop dançante, as características poéticas da composição de Taylor permanecem intactas. Em suas palavras:

“Eu continuo ouvindo esse álbum, e eu sei que ela mencionou que vai ter muito mais batidas pop e tudo mais. Mas ainda é tão poético. As melodias dela, as referências. É muito divertido de ouvir, eu tenho dançado pela casa inteira.”

O projeto também marca a retomada da parceria de Taylor Swift com os produtores Max Martin e Shellback, presentes em álbuns de sucesso da cantora como Red, 1989 e reputation.