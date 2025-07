Taylor Swift grava clipe misterioso em Los Angeles Fontes afirmam que a cantora passou um dia inteiro em set sigiloso na Califórnia TMJ Brazil|Do R7 28/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h38 ) twitter

Taylor Swift grava clipe misterioso em Los Angeles TMJ Brazil

No último sábado (26), novos rumores sobre um possível projeto inédito de Taylor Swift começaram a circular. As especulações ganharam força após uma notícia publicada pelo tabloide britânico The Sun, que indicava que a cantora estaria envolvida na produção de um novo videoclipe em Los Angeles, Califórnia. Segundo a matéria, a intérprete de “Cruel Summer” estaria atualmente em fase de gravação do material audiovisual.

As informações divulgadas apontam que a cantora esteve na cidade na quinta-feira (24), onde teria passado o dia inteiro dedicada às filmagens. Segundo o The Sun, a produção foi cercada de sigilo absoluto: os profissionais envolvidos no set não tiveram acesso à música completa, sendo liberado apenas o instrumental necessário para a gravação.

Apesar de estar aproveitando um período mais tranquilo para passar tempo com o namorado, Travis Kelce — tight end do Kansas City Chiefs —, fontes próximas afirmam que Taylor Swift continua totalmente envolvida com seus projetos profissionais. Conforme relatado pelo veículo britânico, a artista está empenhada em preparar novidades que prometem surpreender e agradar seus fãs.

Até o momento, não houve confirmação oficial sobre o lançamento de um novo single ou álbum ainda em 2025. Desde a divulgação, em 30 de maio, da compra dos masters originais de seus primeiros álbuns, acredita-se que o ciclo das regravações da Taylor’s Version tenha sido encerrado. Com isso, os fãs aguardam com grande expectativa o sucessor de The Tortured Poets Department, lançado em 19 de abril de 2024.

Em período de férias após o encerramento da bem-sucedida e bilionária The Eras Tour, as aparições recentes de Taylor Swift — tanto em público quanto nas redes sociais — têm girado em torno de sua relação com Travis Kelce. Na última sexta-feira (25), a cantora surgiu nos stories de seu Instagram para divulgar o novo filme estrelado por Kelce, Happy Gilmore 2. A produção também conta com Adam Sandler e Bad Bunny no elenco.

Em sua publicação, Taylor exaltou o filme com entusiasmo:

“Happy Gilmore 2 me fez gargalhar e vibrar o filme inteiro! É absolutamente imperdível, nota 13/10. Vá assistir na Netflix o mais humanamente rápido possível”, escreveu nos stories.

Pouco antes disso, Travis Kelce compartilhou em seu perfil no Instagram um carrossel de fotos e vídeos com momentos ao lado da cantora. A postagem ultrapassou a marca de 3,5 milhões de curtidas.