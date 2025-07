Taylor Swift volta aos palcos em show sem ensaio; Travis Kelce conta como tudo aconteceu Em podcast, Travis Kelce conta como Taylor Swift decidiu cantar no evento apenas momentos antes da apresentação. TMJ Brazil|Do R7 02/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift volta aos palcos em show sem ensaio; Travis Kelce conta como tudo aconteceu TMJ Brazil

Nesta quarta-feira (02), Travis Kelce compartilhou bastidores inéditos da participação de Taylor Swift no Tight Ends & Friends Concert, evento realizado no dia 24 de junho, em Nashville. A revelação foi feita durante um novo episódio do podcast New Heights, apresentado pelo jogador do Kansas City Chiefs ao lado de seu irmão, Jason Kelce, ex-jogador do Philadelphia Eagles. O episódio teve ainda a presença especial do ator Brad Pitt, que acompanhou com curiosidade as histórias compartilhadas pelos irmãos.

Ao comentar sobre a surpresa que tomou conta do público no momento em que Taylor Swift subiu ao palco, Travis revelou como a participação da artista foi totalmente espontânea. Segundo ele, a cantora se aproximou dos músicos responsáveis pelo evento e sugeriu que, caso topassem, ela adoraria cantar uma música ao vivo com eles — proposta que foi recebida com entusiasmo imediato:

“Ela meio que chegou nele e na banda e disse: ‘Ei, se vocês toparem, eu subo com vocês, canto uma música e vamos ver se a gente faz esse lugar explodir.’ E, claro, foi exatamente o que fizeram.”

Ainda de acordo com Travis, mesmo sem ter sido planejado, Taylor assumiu com profissionalismo a preparação para o momento. Empolgada com a ideia de voltar aos palcos, ela rapidamente foi aos bastidores e começou a montar uma espécie de guia para a banda, com anotações musicais que pudessem facilitar a execução da faixa escolhida: “Shake It Off”, um dos maiores sucessos da sua carreira. O jogador ressaltou que a apresentação aconteceu sem qualquer ensaio prévio:

‌



“Ela estava nos bastidores escrevendo notas musicais, tipo partituras, para que todo mundo estivesse por dentro. E simplesmente subiu no palco, sem ensaio, e foi perfeito. Ela arrasou.”

O momento se tornou ainda mais significativo por marcar a primeira performance pública de Taylor Swift desde o encerramento da turnê mundial “The Eras Tour” — uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos. Atualmente, a artista está em um momento de pausa, aproveitando um período longe dos holofotes e desfrutando da companhia de Travis Kelce. O casal foi visto recentemente em um encontro romântico em um restaurante de Nova York.