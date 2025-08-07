Tom Holland revela bastidores de performance icônica com Zendaya no Lip Sync Battle Ator comentou em programa de culinária como ele e Zendaya planejaram evitar exageros no Lip Sync Battle TMJ Brazil|Do R7 07/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h19 ) twitter

Na última quinta-feira (31), o ator Tom Holland participou do programa de culinária Scrambled, comandado pelo renomado chef britânico Gordon Ramsay. Durante a entrevista, entre uma receita e outra, o intérprete do Homem-Aranha aproveitou a descontração do momento para relembrar um episódio marcante que viveu ao lado da atriz e cantora Zendaya, sua atual namorada. O caso aconteceu em 2017, quando os dois participaram do programa Lip Sync Battle, atração famosa por colocar celebridades para dublar performances musicais icônicas. Na ocasião, Holland surpreendeu o público ao interpretar “Umbrella”, sucesso de Rihanna, enquanto Zendaya escolheu “24K Magic”, hit do cantor Bruno Mars.

Ao falar sobre os bastidores daquela gravação, Tom Holland revelou que ele e Zendaya haviam feito um acordo para manter as performances discretas e evitar qualquer exagero durante a competição.

“É tão engraçado, a Zendaya e eu estávamos conversando na época sobre o que faríamos, e tínhamos concordado que iríamos pegar leve. Esse era o combinado: ‘Eu não vou fazer nada maluco, você não vai fazer nada maluco. Vamos manter tudo calmo, tranquilo e de boa.’”

Apesar da promessa, ambos acabaram se entregando intensamente à brincadeira, o que fez com que as apresentações viralizassem nas redes sociais. A performance de Zendaya, dublando Bruno Mars com muita atitude, já ultrapassa 26 milhões de visualizações no YouTube. Já a performance eletrizante de Tom Holland vestindo figurino e coreografando “Umbrella” com chuva artificial e tudo mais se tornou um fenômeno cultural, acumulando mais de 166 milhões de visualizações na plataforma.

A repercussão daquelas apresentações não só marcou a carreira de ambos, como também fortaleceu a relação entre eles. Desde então, Zendaya e Tom Holland se aproximaram cada vez mais, o que começou como uma sólida amizade acabou se transformando em um relacionamento amoroso. O casal está junto há mais de quatro anos. Eles se conheceram em 2016, durante as filmagens de Homem-Aranha: De Volta ao Lar, onde dividiram os papéis principais como Peter Parker e MJ.