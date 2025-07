Travis Kelce fala sobre rotina com Taylor Swift: “Só estamos vivendo” Jogador compartilhou bastidores da relação e comentou aparições públicas com a artista em entrevista recente. TMJ Brazil|Do R7 01/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 15h57 ) twitter

Nesta terça-feira (1º), o jogador de futebol americano Travis Kelce, namorado da cantora Taylor Swift, participou do podcast Bussin’ With the Boys, apresentado por Taylor Lewan e Will Compton, para falar sobre os recentes avistamentos do casal em público. Durante a entrevista, o tight end do Kansas City Chiefs comentou sobre as novas experiências vividas pela dupla e refletiu sobre estar constantemente no foco da mídia.

Em um dos trechos, Kelce falou sobre a rotina de saídas com a superestrela e afirmou que, para eles, trata-se apenas de uma relação comum:

“A gente está se divertindo, cara, sendo um casal”, disse o jogador, reforçando que os encontros fazem parte do cotidiano da relação.

Na sequência, ele comentou os rumores de que estariam tentando chamar atenção ao aparecerem juntos em público. Kelce refutou essa ideia e destacou que está introduzindo Taylor Swift no seu universo: o mundo dos esportes. O atleta mencionou, por exemplo, a presença do casal na final da Stanley Cup, no dia 12 de junho, como uma dessas novas experiências.

‌



“Isso é jogado para fora, como se estivéssemos tentando chamar atenção de vez em quando. Estamos apenas curtindo a vida e nos divertindo, indo a jogos de hóquei. [Estou] meio que apresentando a ela um pouco mais do mundo dos esportes.”

Por fim, Travis Kelce também falou sobre o assédio dos paparazzi e revelou não estar acostumado com o nível de exposição que vem enfrentando ao lado de Taylor Swift. Ele se mostrou surpreso com a presença constante de fotógrafos, até mesmo em momentos rotineiros, como uma partida de golfe.

“Provavelmente essa foi a única coisa que eu realmente não entendi — até estar vivendo isso. Mas essa é provavelmente a parte mais louca, tipo, eu tô só jogando golfe e, do nada, no meio das árvores, tem um cara com uma p* de uma câmera.”