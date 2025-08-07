Tyla revela bastidores da carreira e fala sobre pressão no início da trajetória
Em entrevista à Variety, cantora sul-africana relembra dificuldades na indústria musical e comenta sobre o sucesso global de “Water...
Na última quarta-feira (06), a cantora sul-africana Tyla foi destaque na nova edição da revista Variety. Ela estampou a capa da publicação com um ensaio fotográfico inédito e concedeu uma entrevista exclusiva, na qual abordou temas como a produção de seu segundo álbum de estúdio, sua relação com a família, a entrada na indústria musical e o impacto inesperado do sucesso de seu maior hit até agora, a faixa “Water”.
Um dos momentos mais marcantes da entrevista aconteceu quando Tyla relembrou os desafios enfrentados no início de sua carreira, aos 19 anos. Ela falou sobre a intensa pressão que sofreu para seguir caminhos específicos dentro da indústria e como foi conduzida a experimentar diversos estilos musicais, chegando até mesmo ao bubblegum pop. Ao falar sobre essa fase, a intérprete de “Push 2 Start” descreveu a sensação de estar desconectada de si mesma:
“Aquelas músicas não pareciam nada comigo. Lembro de estar no meu quarto de hotel e meus empresários me ligando: ‘Desce, precisamos gravar a música.’ Eu estava chorando e pensando: ‘Não foi para isso que assinei contrato. Não é isso que eu quero.’ Eles tiveram que me convencer a sair daquele quarto.”
Apesar das dificuldades, Tyla afirmou que esse período de experimentação a ajudou a reafirmar sua identidade musical e fortalecer sua conexão com as raízes africanas. Orgulhosa de sua origem, a cantora explicou como esse processo reforçou seu desejo de preservar sua autenticidade artística:
“Mas acho que, passando por isso, percebi o quanto eu amo a música africana. Isso me fez ser ainda mais persistente em manter minhas ideias.”
Tyla lançou seu primeiro álbum de estúdio em 11 de outubro do ano passado. O disco reúne 17 faixas e inclui colaborações com artistas como Travis Scott, Tony Duardo, Kelvin Momo e Optimist Music ZA, evidenciando sua versatilidade e capacidade de dialogar com diferentes sonoridades dentro do cenário global.
Ao longo da entrevista, a cantora também refletiu sobre a explosão de sua carreira após o lançamento do single “Water”, que a projetou mundialmente. Tyla contou que não se sentia preparada para o tamanho do impacto que a música teria, e compartilhou como lidou com a pressão de estar sob os holofotes tão repentinamente:
“Quando ‘Water’ aconteceu, eu não estava pronta. Fiquei obcecada com a ideia de fazer tudo ‘certo’. Eu queria mais tempo para cometer erros, para entender completamente quem eu sou como artista, mas aí as coisas simplesmente aconteceram… Bom, você sabe.”
Atualmente, a versão original de “Water” acumula mais de 1,1 bilhão de reproduções no Spotify, enquanto o remix com o rapper Travis Scott ultrapassa 73 milhões de execuções. No YouTube, o videoclipe oficial já foi assistido mais de 334 milhões de vezes. O sucesso estrondoso da faixa rendeu a Tyla sua primeira indicação ao Grammy Awards, e também sua primeira vitória, na categoria de Melhor Performance de Música Africana, superando nomes consagrados como Burna Boy e Ayra Starr.
