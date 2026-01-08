Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Música

Winona Ryder estrela novo videoclipe de A$AP Rocky inspirado na estética de Tim Burton

Lançamento faz parte da divulgação do aguardado álbum do rapper, que será lançado em 16 de janeiro

Música|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

Conhecida por interpretar Joyce em Stranger Things e Lydia em Beetlejuice, a atriz Winona Ryder participou do novo videoclipe do rapper A$AP Rocky para a faixa Punk Rocky, que integra o próximo álbum do artista, intitulado Don’t Be Dumb (Não seja burro, em tradução literal para o português). O lançamento do disco está previsto para 16 de janeiro.

Além de Winona, o cineasta Tim Burton também marca participação no novo projeto de Rocky. Ele é responsável pela capa do disco e também influenciou na estética visual do clipe, com o seu estilo sombrio e excêntrico.

Search Box

Busque no R7

 

Música

Novo

Rock

Winona Ryder

A$AP Rocky

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.