Winona Ryder estrela novo videoclipe de A$AP Rocky inspirado na estética de Tim Burton Lançamento faz parte da divulgação do aguardado álbum do rapper, que será lançado em 16 de janeiro

Conhecida por interpretar Joyce em Stranger Things e Lydia em Beetlejuice, a atriz Winona Ryder participou do novo videoclipe do rapper A$AP Rocky para a faixa Punk Rocky, que integra o próximo álbum do artista, intitulado Don’t Be Dumb (Não seja burro, em tradução literal para o português). O lançamento do disco está previsto para 16 de janeiro.

Além de Winona, o cineasta Tim Burton também marca participação no novo projeto de Rocky. Ele é responsável pela capa do disco e também influenciou na estética visual do clipe, com o seu estilo sombrio e excêntrico.