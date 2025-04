Absolute Batman mata icônico disfarce de Bruce Wayne e muda a história do personagem Universo Absolute da DC segue rumo diferente da cronologia principal O post Absolute Batman mata icônico disfarce de Bruce Wayne e... O Vício|Do R7 10/04/2025 - 19h10 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O universo alternativo de Absolute Batman acaba de fazer uma mudança drástica na mitologia do Cavaleiro das Trevas. Na sétima edição da HQ, foi decretado o fim do lendário alter ego Matches Malone, uma das identidades mais importantes usadas por Bruce Wayne para se infiltrar no submundo do crime.

Para saber mais sobre essa reviravolta na história do Batman, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - DC:

Batman Ninja vs. Yakuza League | Warner divulga abertura do filme

Milly Alcock surge com uniforme da Supergirl em imagens do set

Superman | Isabela Merced diz como se sentiu com uniforme da Mulher-Gavião