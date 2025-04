Astro Royale | Mangá do criador de Tokyo Revengers chega ao fim Obra será concluída no Capítulo 50 e terá epílogo de 19 páginas no volume final O post Astro Royale | Mangá do criador de Tokyo Revengers... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 21h45 ) twitter

O mangá Astro Royale (Negai no Astro), do mesmo criador de Tokyo Revengers, Ken Wakui, chegará ao fim no Capítulo 50.

