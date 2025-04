Boruto | 8 vezes em que Sarada superou Sasuke Uchiha Como filha do Sasuke Uchiha, Sarada, uma das protagonista do mangá Boruto, tem todas as habilidades genéticas do clã Uchiha. O post... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h07 ) twitter

Como filha do Sasuke Uchiha, Sarada, uma das protagonista do mangá Boruto, tem todas as habilidades genéticas do clã Uchiha. Além disso, ela também tem a inteligência e educação que aprendeu com sua mãe, Sakura Haruno. Portanto, ela só poderia se tornar uma ninja excepcional com um grande potencial pela frente.

Para descobrir todas as proezas que Sarada já conquistou e que Sasuke demorou muito mais para alcançar, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

