Boruto | Produção do anime é retomada após 2 anos em hiato

Uma atualização no site oficial do Studio Pierrot confirma que o anime Boruto: Naruto Next Generations teve a produção retomada.

Para mais detalhes sobre o retorno do anime e suas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

