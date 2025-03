Criador de Solo Leveling esclarece fato sobre os caçadores de Rank-S Em Solo Leveling, a segunda temporada mostra como Sung Jinwoo é classificado como um caçador de Rank-S após subir de nível rapidamente... O Vício|Do R7 23/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 23/03/2025 - 19h25 ) twitter

Em Solo Leveling, a segunda temporada mostra como Sung Jinwoo é classificado como um caçador de Rank-S após subir de nível rapidamente. Além disso, também são apresentados diversos caçadores de Rank-S da Coreia e do Japão, contando com Goto Ryuji, o caçador mais poderoso do Japão. Entretanto, alguns conceitos não ficaram bem claros e o criador da série correu para explicar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todos os detalhes!

