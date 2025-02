Demon Slayer: Arco do Castelo Infinito terá data de estreia revelada durante evento em março Grande anúncio sobre o filme contará com a presença de membros do elenco de voz original e transmissão ao vivo no YouTube O post Demon... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h08 ) twitter

O site oficial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba agendou um evento especial para 1º de março, onde será revelada a data de estreia do primeiro filme do Arco do Castelo Infinito.

