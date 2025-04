Demon Slayer: Castelo Infinito ganha pôster inédito com Kanao Tsuyuri No Japão, restam apenas 89 dias para a estreia O post Demon Slayer: Castelo Infinito ganha pôster inédito com Kanao Tsuyuri apareceu... O Vício|Do R7 20/04/2025 - 09h45 (Atualizado em 20/04/2025 - 09h45 ) twitter

Kanao em Demon Slayer

Com distribuição de Sony Pictures e Crunchyroll, a Parte 1 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito está agendada para 11 de setembro no Brasil, e um pôster inédito destaca a tranquila e serena Kanao Tsuyuri.

Para mais detalhes sobre essa emocionante nova fase de Demon Slayer, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

