Dragon Ball Super revela detalhe inusitado sobre Gohan Imagens do capítulo 104 de Dragon Ball Super circulam pela internet e trazem Goten e Trunks em uma nova aventura. O post Dragon Ball... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens do capítulo 104 de Dragon Ball Super circulam pela internet e trazem Goten e Trunks em uma nova aventura. No capítulo, os dois visitam o Hall de Heróis de seu mundo, onde vemos uma estátua de Mutaito (Mestre Kame), outra do Grande Saiyaman, além de Mr. Satan e uma de Goku, que tem seu rosto coberto por uma interrogação, sendo apontado como o herói desconhecido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e descubra mais sobre essa revelação surpreendente!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Solo Leveling | Quem é o Ser Absoluto?

The Rising of the Shield Hero fará grande anúncio da 4ª temporada em fevereiro

Surgem as primeiras imagens do capítulo especial de Dragon Ball Super