Executivo confirma que Homem-Aranha de Tom Holland não pode aparecer em séries do MCU Uma questão com os direitos da Sony O post Executivo confirma que Homem-Aranha de Tom Holland não pode aparecer em séries do MCU apareceu... O Vício|Do R7 24/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem-Aranha 4 filmagens

Em uma entrevista recente (via Cosmic Marvel), o chefe de TV, streaming e animação da Marvel Studios, Brad Winderbaum, confirmou que o Homem-Aranha não pode aparecer em séries em live-action do MCU, devido a uma questão com os direitos do personagem, que pertencem à Sony.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Demolidor: Renascido | Roteirista desmente alegação de que série era uma comédia

Peter Parker terá grande importância em Spider-Man 3, garante ator dos jogos

X-Men ’97 | Revelado o atual status de desenvolvimento da 2ª e 3ª temporada