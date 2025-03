Frieren e a Jornada Para o Além | 2ª temporada ganha novo pôster e previsão de estreia Novidades foram divulgadas em evento com transmissão ao vivo no YouTube O post Frieren e a Jornada Para o Além | 2ª temporada ganha... O Vício|Do R7 05/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 10h06 ) twitter

Nesta quarta (5), durante um evento de Frieren e a Jornada Para o Além (Sousou no Frieren) com transmissão ao vivo no YouTube, foi divulgado um novo pôster da 2ª temporada da adaptação em anime, anunciando a previsão de estreia para janeiro de 2026.

Para mais detalhes sobre essa emocionante nova temporada, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

