Ichi, o Bruxo é lançado em português no MANGA Plus Mangá da mesma criadora de Welcome to Demon School! iruma-kun está em publicação desde 2024 O post Ichi, o Bruxo é lançado em português... O Vício|Do R7 03/02/2025 - 11h48 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h48 )

No último domingo (2), o mangá Ichi, o Bruxo (Madan no Ichi) começou a ser publicado em português no MANGA Plus. Os dois primeiros capítulos já estão disponíveis gratuitamente na plataforma com a versão em português.

