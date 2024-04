Jujutsu Kaisen surpreende com vídeo especial no Super Bowl 2024

Jujutsu Kaisen, um dos animes de maior sucesso da atualidade, acaba de surpreender os fãs com um vídeo especial exibido durante o Super Bowl 2024. A adaptação do mangá de mesmo nome conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo e se tornou um fenômeno nas redes sociais.

Quer saber mais sobre o vídeo especial de Jujutsu Kaisen no Super Bowl 2024? Consulte a matéria completa no Animes & Mangás - O Vício e descubra todos os detalhes desse incrível evento!

