Meu Casamento Feliz | Anime tem sequência anunciada Após exibição do final da 2ª temporada na TV japonesa O post Meu Casamento Feliz | Anime tem sequência anunciada apareceu primeiro... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h06 )

Após a exibição do final da 2ª temporada de Meu Casamento Feliz (Watashi no Shiawase na Kekkon), a Kadokawa anunciou que a sequência do anime está em produção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

