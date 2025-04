My Hero Academia: Vigilantes | Kohei Horikoshi divulga arte para celebrar estreia do anime Autor do mangá original compartilhou ilustração destacando o protagonista do spin-off O post My Hero Academia: Vigilantes | Kohei Horikoshi... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h46 ) twitter

O criador do mangá original de My Hero Academia (Boku no Hero Academia), Kohei Horikoshi, compartilhou uma arte para promover a estreia da adaptação em anime de My Hero Academia: Vigilantes.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura no universo de My Hero Academia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

